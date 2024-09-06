В Чувашии возобновил работу Штаб общественного наблюдения за выборами

6, 7 и 8 сентября 2024 года в Чувашии пройдут 9 муниципальных избирательных кампаний. Замещению подлежат 79 вакантных мандатов в 9 представительных органах муниципальных образований Чувашии. В организации и проведении выборов задействованы 188 участковых избирательных комиссий. Принять участие в голосовании смогут порядка 150 тыс. избирателей.

Сегодня, 6 сентября 2024 года, Штаб общественного наблюдения возобновил свою работу.

В ходе заседания, Председатель Избирательной комиссии Чувашской Республики Геннадий Федоров отметил, что сегодня, 6 сентября в 8:00 все избирательные участки открылись вовремя. На протяжении трех дней участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Применяется несколько способов для голосования: голосование в помещении для голосования, голосование вне помещения для голосования («На дому»), голосование в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение затруднено («Выездное голосование»), дистанционное электронное голосование. Геннадий Семенович отметил, что из 150 тыс. избирателей, порядка 23 тыс. выбрали дистанционный способ для голосования. Это говорит о том, что цифровые технологии становятся все более популярными среди населения. Такой высокий процент людей, предпочитающих голосовать удаленно, свидетельствует о том, что цифровизация нашей жизни продолжает активно развиваться и люди все больше доверяют новым технологиям и готовы использовать их для удобства и экономии времени. «Мы надеемся, что выборы пройдут честно и прозрачно, а результаты будут отражать волю народа», — подчеркнул Председатель Избиркома Чувашии Геннадий Федоров.

Следить за законностью и открытостью проведения избирательной кампании будут общественные наблюдатели, направленные от Общественной палаты Чувашской Республики на все избирательные участки. Для координации работы наблюдателей, в Чувашии возобновляет свою работу Штаб общественного наблюдения.

«В этом году Штаб начал свою работу с мартовских президентских выборов. Мы с гордостью можем заявить, что наша команда успешно справилась с поставленными задачами и внесла значительный вклад в проведение честных и прозрачных выборов. Однако, наша миссия еще не завершена.

Сегодня мы возобновляем свою работу по наблюдению за выборами в органы местного самоуправления. Мы понимаем, как важно для каждого гражданина иметь возможность свободно и справедливо выбирать своих представителей на местном уровне. Поэтому мы продолжаем нашу миссию и будем следить за тем, чтобы выборы проходили в соответствии с законом и без каких-либо нарушений.

Наша команда готова к трудной и ответственной работе, и мы надеемся на поддержку и доверие со стороны наших соотечественников. Вместе мы сможем обеспечить честные и прозрачные выборы, которые будут отражать волю народа и способствовать развитию нашего общества», — подчеркнула председатель штаба общественного наблюдения в Чувашской Республике, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Кузьмина.

Штаб общественного наблюдения – это большая команда, которая обеспечивает легитимность и прозрачность выборов. Штаб является центром подготовки наблюдателей, сбора и обработки поступающей информации с избирательных участков, а также местом для обсуждения всех вопросов, связанных с организацией избирательного процесса.

Республиканский штаб общественного наблюдения включает в себя шесть рабочих групп: мониторинговая, информационная, экспертная, мобильная и группа по подготовке наблюдателей, группа наблюдателей за ДЭГ.

На сегодняшний день Штабом подготовлено и направлено на избирательные участки 188 общественных наблюдателей. Все они находятся на непрерывной связи со Штабом наблюдения и уже сообщили об открытии избирательных участков. Хочется отметить, что нарушений законодательства при открытии участков зафиксировано не было.

Основная задача наблюдателей – обеспечение прозрачности и открытости проведения голосования. Наблюдатели следят за соблюдением закона на избирательных участках, в случае возникновения спорных ситуаций наблюдатели фиксируют инцидент и сообщают об этом в Штаб общественного наблюдения. Для помощи наблюдателей в каждом муниципалитете присутствует мобильная группа оперативного реагирования. В состав мобильной группы входят представители Общественной палаты республики, общественной палаты муниципалитета, адвокат и представитель СМИ. Они выезжают на участки для решения тех или иных спорных моментов, которые могут произойти на избирательных участках.

Также Чувашия вошла в список 25 регионов, где на сентябрьских выборах есть возможность проголосовать дистанционно. Это означает, что жители республики смогут принять участие в выборах, не выходя из дома. За ДЭГ, как и за любой другой формой голосования, необходим общественный контроль. В республиканском штабе по наблюдению за выборами создана специальная рабочая группа по наблюдению за новой формой голосования. Все наблюдатели заранее прошли специальное обучение и тестирование, и уже приступили к своей работе.

«Наша команда уже второй раз занимается наблюдением за выборами по форме ДЭГ и уже имеется наработанный опыт. Наша цель — обеспечить честность и прозрачность выборов.

Наблюдение за ДЭГ ведется в непрерывном формате, начиная с 8:00 6 сентября и продолжается до подсчета голосов и составления итогового протокола 8 сентября. Мы будем следить за тем, чтобы не было нарушений и все голоса были учтены правильно», — подчеркнул общественный наблюдатель за ДЭГ Андрей Шмелев.

Наблюдение за ДЭГ ведется согласно стандарту наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В документе отражены все пошаговые инструкции в формате чек-листа, который поможет всем желающим вести контроль за работой технологии на всем протяжении голосования. Документ включает более 60 пунктов проверки и охватывает ключевые блоки: «Процедура деления ключа расшифрования», «Загрузка исходных данных в ПТК ДЭГ», «Наблюдение за ходом ДЭГ», «Работа со списком участников ДЭГ», «Процедура сборки ключа расшифрования» и «Составление протокола ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ».

Все дни голосования члены штаба будут находиться на постоянном контакте с наблюдателями на местах, и получать от них достоверную информацию о проведении выборов. Эксперты Штаба будут давать объективную оценку хода выборов.

Обо всех новостях Штаба будем рассказывать здесь, на сайте Общественного штаба, а также в телеграмм-канале и ВКонтакте.