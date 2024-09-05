ЦУР Чувашии и прокуратура республики обсудили взаимодействие

В стенах ЦУР Чувашии состоялась рабочая встреча руководителя Центра Татьяны Немцевой и прокурора республики Эдуарда Гиматова. Обсудили вопросы взаимодействия, совместную работу в информационном поле и общую задачу – решение вопросов, возникающих у жителей.

с 1 января по 4 сентября 2024 года ЦУР Чувашии зафиксировал и отработал более 67 тыс. сообщений, рассказала Татьяна Немцева. Все они поступили в адрес органов власти и подведомственных учреждений через социальные сети и портал госуслуг. Чаще всего люди пишут о состоянии дорог, здравоохранении, благоустройстве, ЖКХ и транспорте.