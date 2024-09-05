Парикмахеры Чувашии бесплатно стригут пожилых и вынужденных переселенцев

Парикмахеры нескольких муниципалитетов Чувашии решили стать волонтерами и предоставить свои услуги людям на бесплатной основе. Так, к примеру, работница парикмахерской «Стилистика» из села Батырево Анна Федорова отправилась в деревню Кзыл-Чишмак подопечным отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом сообщили в госпаблике Батыревского центра соцобслуживания.

По мнению Анны Фёдоровой, дарить положительные эмоции людям преклонного возраста важно и нужно.

«Новая прическа или свежая стрижка, выполненная профессионалом, непременно поднимают настроение», – считает специалист.

К слову, в отделении стационарного обслуживания граждан в Кзыл-Чишме постоянно проживают 26 человек. Его подопечные хорошо знакомы с парикмахером из Батырево. Анна Борисовна бывает у них часто: в начале августа обновила стрижки дедушкам, теперь вот настал черед бабушек.