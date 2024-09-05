Парикмахеры Чувашии бесплатно стригут пожилых и вынужденных переселенцев

Парикмахеры нескольких муниципалитетов Чувашии решили стать волонтерами и предоставить свои услуги людям на бесплатной основе. Так, к примеру, работница парикмахерской «Стилистика» из села Батырево Анна Федорова отправилась в деревню Кзыл-Чишмак подопечным отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом сообщили в госпаблике Батыревского центра соцобслуживания.
По мнению Анны Фёдоровой, дарить положительные эмоции людям преклонного возраста важно и нужно.
«Новая прическа или свежая стрижка, выполненная профессионалом, непременно поднимают настроение», – считает специалист.
К слову, в отделении стационарного обслуживания граждан в Кзыл-Чишме постоянно проживают 26 человек. Его подопечные хорошо знакомы с парикмахером из Батырево. Анна Борисовна бывает у них часто: в начале августа обновила стрижки дедушкам, теперь вот настал черед бабушек.
«Смотря на Валентину Новикову, проживающую в отделении, видно было, как она обрадовалась обновленной стрижке. Она и забыла, когда в последний раз ее стригла профессиональный парикмахер. Гелия Галямова тоже очень осталась довольной работой мастера», – резюмировали в госпаблике Батыревского центра соцобслуживания. В следующий раз Анна Федорова приедет в Кзыл- Чишму в преддверии Дня пожилых.
Отметим, что в Чувашии мастера парикмахерского искусства бесплатно принимают не только пенсионеров. В госпаблике Комплексного центра соцобслуживания населения Чебоксар, к примеру, сообщили, что в одной из столичных парикмахерских учебно-методического центра «Аспект» побывали вынужденные переселенцы, которые в данный момент проживают в пункте временного размещения в Заволжье. Центр соцобслуживания раз в месяц выделяет транспорт для того, чтобы вывезти людей в город. Так что у постояльцев пункта «Сильби» появляется возможность посетить профессиональных парикмахеров, а еще пройтись по магазинам.
«Это очень удобно. Сегодня мы посетили бесплатную парикмахерскую и закупили продукты на рынке», — привели слова вынужденного переселенца из Мариуполя Александра Бурдейного в госпаблике центра соцобслуживания.
чувашинформ.рф