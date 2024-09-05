Интервью Главы Чувашии Олега Николаева ТАСС по итогам августа 2024 г

Олег Алексеевич, прежде чем подводить итоги августа и говорить о развитии, которым отличился этот месяц, хотелось бы начать с федеральной повестки. Это специальная военная операция. Речь идет не только о боевых действиях, но и о ситуации в Курской области, прилетах беспилотников уже в соседнюю с Чувашией территорию. Насколько регион готов к возможной агрессии? Потому что без безопасности сложно говорить о развитии региона.

Президентом Российской Федерации принято решение о проведении специальной военной операции. И именно с этого момента вся страна, в том числе Чувашская Республика, перешла в режим функционирования в этих условиях. И вопросы обеспечения функционирования оборонного комплекса – в зоне особого внимания. В республике, помимо постоянно действующих, созданы временные оперативные штабы, которые реагируют на все инциденты, анализируют происходящие события и принимают меры либо оперативного реагирования, либо среднесрочного и долгосрочного планирования. Поэтому готовность – полная.

Кировская область, которая не имела ни одного случая прилета на их территорию, тоже столкнулась с этой бедой. И очевидно, мы тоже в любое время можем быть в такой же ситуации. Помимо внутренней региональной работы, идет постоянное взаимодействие с Вооруженными Силами Российской Федерации, с Министерством обороны. Есть разработанные алгоритмы взаимодействия и обмена информацией. Исходя из информации, которая аккумулируется в ситуационном центре Министерства обороны, оперативного наблюдения за происходящими процессами, принимаются меры защиты, прежде всего, критической инфраструктуры, объектов, которые имеют жизненное значение.

Вы говорили о поддержке, в которой сейчас особенно нуждается Россия и регионы. Чувашский метод «ниме» масштабирован на другие регионы. Это не только Курская область, но и Оренбургская, где было наводнение, это подшефные территории Новороссии, Бердянский округ, Мариуполь, частично Донецк. Какие планы на 2025 год у Чувашии? Чем она готова помочь подшефным территориям?

Каждый житель Российской Федерации делает все, чтобы победа произошла как можно быстрее, до 2025 года. И самое главное, верим в это и будем делать для этого все, что в наших силах. Исходя из этого строится вся работа. Мы оперативно реагируем на все просьбы наших бойцов, как по отдельности, так и командования, чтобы не только обеспечить победу, но и сохранить как можно больше жизней ребят, их мы ждем обратно в республику. Это первое.

Второе. Если говорить о помощи, то зоны нашего внимания постоянно расширяются, либо возникают неожиданно. Оренбург, казалось бы, не являясь зоной военного соприкосновения, стал жертвой наводнения. И мы оперативно отреагировали. На призывы правительства сегодня откликаются и люди, и наши предприятия. Мы поддержали Оренбуржье, прежде всего, химическими препаратами для того, чтобы не допустить распространения инфекций.

Сейчас Курская, Белгородская и Брянская области, которые подверглись сугубо террористическим атакам. Это никакие не военные действия. Приграничные территории, очевидно, всегда испытывали эту угрозу, с самого начала специальной военной операции. И, к сожалению, эта угроза реализовалась, и как мы можем остаться в стороне? Поэтому сразу откликнулись, предложили свою помощь. Мы понимаем, что это временное явление. На территории введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, значит, люди получают очень серьезную поддержку. Некоторые, вполне возможно, захотят переехать в другие субъекты Российской Федерации, в том числе Чувашскую Республику. Пока к нам приехал 31 человек, из них 13 – дети. То есть чуть меньше половины — это дети. Мы обеспечим их местами в школах, если они останутся на продолжительное время. Если будут желающие приехать дополнительно, мы готовы их встретить. Надо сказать, все кто приехал самостоятельно, живут у своих родственников. При этом мы готовы расширить количество мест для приема жителей Курской, Белгородской либо Брянской областей. Но уверен, до этого не дойдет. Потому что Вооруженные Силы Российской Федерации ситуацию взяли под контроль, планомерно вытесняя боевиков с этой территории. В ближайшее время с этой задачей они справятся, а дальше уже маловероятно повторение такого рода событий.

Далее перейдем к нашему подшефному Бердянскому муниципальному округу Запорожской области. Здесь у нас задача по поручению Президента – сопровождать этот муниципальный округ вплоть до 2030 года. В текущем году мы уже установили три водобашни, ремонтируем три котельные. Сейчас в работе еще пять домов культуры, которые в этом году обновятся в части кровли, системы теплоснабжения. Наша задача – помочь сформировать программу развития этой территории. В ближайшее время планирую сам посетить Бердянский муниципальный округ и Запорожскую область. В рамках этой поездки мы утвердим планы работы и постараемся это сделать на три года.

Чувашия не только помогает восстанавливать подшефные территории, но и сама наращивает строительство. В августе на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным вы заявили о готовности построить 1 млн кв. метров жилья при условии привлечения бюджетных кредитов на инфраструктуру. В какие сроки планируете реализовать этот масштабный проект? Входит ли в этот пул арендное жилье?

Арендное жилье – тема, назревшая по нескольким причинам. Первое, сам рынок арендного жилья диктуется растущими потребностями людей с точки зрения мобильности трудовых ресурсов. Мы видим, что молодое поколение не особо желает себя обременять постоянным жильем и хочет иметь возможность перемещаться с одной территории на другую. И как показывают исследования, такие потребности только растут.

Второе, уже есть поручение Президента – сформировать фонд арендного жилья, прежде всего, для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это более веский, действенный инструментарий, который точно запустит развитие арендного жилья. Фонд государственного жилья, муниципальный жилищный фонд, маневренный фонд могут войти в фонд арендного жилья. За счет этого он может быть мобильно использован для решения различного рода задач: когда вдруг надо будет решать какие-то проблемы массового временного перемещения людей с одной территории на другую. Мы от этого не застрахованы. Не менее важно, что у нас очень много категорий, в том числе дети-сироты, которые могут быть обеспечены этим жильем как временным до решения задач, которые зафиксированы законом.

Для решения задачи строительства жилья надо автоматически решать вопросы по созданию инфраструктуры. Источником ее финансирования вполне могут быть инфраструктурные бюджетные кредиты. Для этого мы работаем над комплексной программой социально-экономического развития республики, где, с одной стороны, формируем целевые показатели, с другой, обеспечиваем их выполняемость. Самое главное, не допустить отставания какой-то составляющей. Допустим, микрорайоны в городе Чебоксары появились, а школ – нет, детских садов – нет, дорог – нет, первичного звена здравоохранения – нет. И мы сейчас судорожно пытаемся это все восстановить. Это быстро невозможно сделать. Задача – когда мы будем дальше строить, этого не допускать. Необходимо сбалансированно развивать застройку территорий, обеспечивая ее всей необходимой инфраструктурой.

А планы по 2000 квадратов арендного жилья остались теми же или будет увеличение объемов? Или, может быть, сроки перенесены?

Две тысячи квадратных метров арендного жилья – это вообще ничто на самом деле. Это очень маленькая цифра. Наша задача – пока начать, и на первом объеме отработать механизм, подходы строительства и эксплуатации. А дальше будем расширять по мере необходимости. Думаю, в ближайшие несколько лет арендное жилье точно будет востребовано в Чебоксарской агломерации, в самом городе Чебоксары, в Новочебоксарске. В пригороде, Цивильске и Моргаушах, оно тоже может быть востребовано. В Канаше, который бурно развивается, тоже в ближайшее время такая потребность появится. По малым городам, может быть, не так быстро, но наличие там арендного жилья позволит оперативно обеспечивать потребность, а через некоторое время, вполне возможно, и повысится привлекательность этой темы. Смотрите, что происходит: разрыв места работы и места жительства, то есть человек может жить в одном месте, а работать в другом. К примеру, это касается IT-специалистов. И очевидно, такие малые города, как Алатырь, Козловка, Мариинский Посад станут очень привлекательным местом жительства для тех, кто любит тишину, комфорт, спокойствие, безопасность. Это прелесть малых городов. И при этом они будут работать, может, в Москве, в Санкт-Петербурге или даже за границей.

Много сейчас говорили про инфраструктуру, про транспорт. В августе на день города Новочебоксарску преподнесли большой подарок – 20 новых троллейбусов. Таким образом, вы заявляли, что город стал практически первым в России, где обновлен полностью троллейбусный парк. Чебоксары станут вторым городом в России, где тоже будет полностью обновлен электротранспорт?

Мы разработали мастер-план Чебоксарской агломерации, куда входит и город Новочебоксарск. Работая над реализацией мастер-плана, закупаем в этом году 153 троллейбуса. В Новочебоксарске на маршрутах работают 20 троллейбусов. Мы просто одномоментно взяли и поставили туда новые троллейбусы.

В Чебоксарах ситуация чуть-чуть другая. По улицам ездят примерно 170 троллейбусов. Одномоментно иметь полностью обновленный транспорт, не получится. Но наша задача добиться этого до 2030 года, чтобы у нас средний возраст троллейбуса был 4 года. Мы в Чебоксарах уже закупили в 2021 году 68 троллейбусов, в этом году – 21 троллейбус. В планах до 2030 года закупить еще минимум 133 троллейбуса.

Помимо Чебоксар и Новочебоксарска дни города в августе отпраздновали Алатырь и Канаш. В этих малых городах, а также в Шумерле прошла муниципальная реформа, укрупнение территории. В сентябре в этих городах будут избраны новые депутатские корпуса. Как вы оцениваете процесс укрупнения, что он принес республике? И когда эти территории будут работать в полную мощь?

По две администрации – г. Алатырь и Алатырский округ, г. Канаш и Канашский округ, г. Шумерля и Шумерлинский округ – находятся рядом и управляют, казалось бы, одной и той же территорией. Если не парадокс, то, как минимум, вызывает вопросы. С нового года у этих муниципальных образований уже будет единый бюджет, единая система управления, соответствующие избранные органы, которые вступят в свои полномочия. А дальше будем работать по реализации планов, которые никак не изменились. То есть у нас не меняется программа создания социальных объектов, модернизации коммунальной и иной инфраструктуры на этих территориях, развитие промышленности, экономики, туризма. Вопрос только в сопровождении этих процессов.

Много говорится о макротерриториях, укрупнениях, преобразованиях. Вы говорили про мастер-план Чебоксарской агломерации, который стал якорной площадкой для преобразований. А какая агломерация будет следующей?

Есть такое понятие как опорные населенные пункты, которые тоже являются центрами концентрации всех необходимых сервисов и стандартов, а они, соответственно, должны этими составляющими обеспечивать прилегающие территории. Это не что иное, как те районные центры, которые не входят в Чебоксарскую агломерацию, то есть все они и малые города — это как раз те опорные населенные пункты, которые должны автоматически разработать комплексную программу своего развития и территории вокруг. Каждый районный центр станет такой мини-агломерацией для своего муниципального образования. И самое главное – здесь есть очень простые, понятные принципы, которые обеспечивают эффективность. Первое – комплексность рассмотрения территории, аргументация необходимости того или иного объекта, масштабов его реализации, экономика его функционирования. Давайте приведу пример. Были построены в Шихазанах очистные сооружения абсолютно без всякого расчета нормативов, просто захотели так построить и построили. В рамках разработки этих комплексных планов развития администрация должна доказать, почему она хочет построить такой объект, такого масштаба, как дальше отразится его функционирование на жизни территории, не только с точки зрения обеспечения благ, а с точки зрения возможности содержать его и обеспечивать функционирование. Таким образом, мы получаем очень обоснованные, понятные объекты, которые точно нужны территории.

В августе одним из крупных федеральных событий стал фестиваль «Зеленое золото России». Насколько мне известно, у власти амбициозные планы и в отношении фестиваля, и в отношении хмелеводства. Как Вы в целом поддерживаете идею создать некий региональный нацпроект по хмелеводству в Чувашии?

У нас он есть. Хмелеводство – это одна из составляющих стратегии развития сельского хозяйства и возможность поддержать сельских жителей с точки зрения постоянной работы и создания рабочих мест. И глупо не пользоваться этой возможностью, потому что Чувашская Республика традиционно этим занималась. Это у нас в генах. Мы, во всяком случае, лично я и мое поколение, росли, выращивая и убирая хмель.

Другое дело, такого целого научного сопровождения этого процесса не было организовано ранее. Допустим, это лабораторная инфраструктура, которая как раз нужна для того, чтобы четко определять сортовую принадлежность хмеля, его чистоту. А это возможность для специалистов подбирать правильную рецептуру исходя из этих сортовых характеристик. Болезни – это тоже лабораторная инфраструктура. Далее мы создали хмелеуборочный комбайн, завершаем хмелесушильные комплексы. Причем в этом году мы хотим создать практически мини-завод, мини-комплекс, который включает в себя и уборочный комбайн, и конвейер, и сушилку. То есть зашел хмель, очистился и сразу же ушел в сушилку, и один раз погрузили, дальше уже ушло на переработку. Сейчас как происходит? Убрали хмель, упаковали, перевезли в сушилку, просушили, опять упаковали. Лишние процессы.

Поэтому мы имеем весь комплекс процессов, которые обеспечивают полный технологический суверенитет. Возможно, у нас пока нет тех сортов, которые нужны пивоварам, косметологам, фармацевтам для того, чтобы получать нужные рецептуры. И здесь как раз предстоит большая работа, либо выводить нужные сорта из наших сортов, а их у нас 250 в библиотеке, через селекцию и генетику, либо районировать те сорта, которые уже понятны пивоварам и другим нашим коллегам.

Мы благодарим и Президента, который дал поручение пивоварам заниматься развитием собственного сырья. И вот фирма «Балтика» уже зашла к нам, ожидаем, что другие крупные пивоваренные компании, которые здесь были, смотрели, изучали, уехали с огромным желанием продолжить работу с нами.

У нас есть четкое понимание, каким образом надо действовать, куда двигаться. Мы в ближайшее время выйдем на критические составляющие с точки зрения имеющихся технологий, компетенций, партнеров, чтобы уверенно масштабировать все процессы.

В августе к нам приезжало много гостей. В дни городов Чебоксары, Новочебоксарска, на фестиваль «Зеленое золото», «Шоколадный кубок». Первое, что видят гости, которые летят к нам самолетами, это наш аэропорт, который не первый год в состоянии реконструкции. Почему в очередной раз сдвинулись сроки, и когда основная часть реконструкции будет завершена?

Первое, мы смогли войти в реконструкцию, не прекращая деятельность аэропорта. И радует то, что даже в таких условиях пассажиропоток растет, бьем рекорды из года в год, то есть направление востребовано людьми. Второе, была угроза, что могли вообще не войти даже в реконструкцию. Лично занимался этим процессом в постоянном режиме и во взаимодействии с инвестором. За время реконструкции мы столкнулись сначала с пандемией, потом с тотальными санкциями. Когда старое реконструируешь изнутри, когда начинаешь разбирать, очень много выходит абсолютно неожиданного, и появилось большое количество дополнительных работ. А это изменения в проектах, новые проектные решения, согласование между собой и так далее. Этот объект очень сложный и находится в надзоре у большого количества структур. И как итог, это не только по времени все продлевается. Если входили с ценовыми параметрами примерно, по-моему, 550 миллионов рублей была первоначальная стоимость, то она выросла больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза выросли сами инвестиции. Это все в итоге сказывается на сроках. Но, слава Богу, инвестор взятые на себя обязательства выполняет, и все сложности при активном нашем участии смело берет в работу и скрупулезно выполняет необходимые мероприятия по их устранению. Мы видим возможность в октябре месяце уже завершить все работы. Держу кулачки, как говорят в народе, чтобы эти сроки стали окончательными, и мы все-таки порадовались новому обновленному аэропортовому комплексу.

Еще одна транспортная артерия, которая Вам досталось в наследство. Наследство непростое, сложное, много критики до сих пор. Это Лапсарский проезд. Сейчас дорогу передали в ведение республики. Когда она получит новую жизнь, есть какие-то расчеты по расходам?

Тема сложная, и поэтому мы пошли по пути перевода проезда из муниципальной собственности в республиканскую, потому что горожане там только работают, очевидно, что городу надо направлять свои усилия туда, где живут люди. И мы посчитали, что будет правильнее его перевести в зону ответственности республики. После того, как мы взяли сопровождение этого процесса на себя, жалоб стало меньше. Сегодня проезжаемость этой дороги поддерживается на должном уровне. Уже заканчивается работа по подготовке проектно-смертной документации. Госэкспертиза должна подтвердить адекватность всех мероприятий, которые заложены в стоимость. Как только это все будет сделано, сразу же будут запущены работы по реализации.

Люди жалуются и на состояние дорог, и на благоустройство. Но больше всего, мне кажется, жалоб по поводу заваленных мусорных контейнеров. Соцсети пестрят такими фотографиями. Можно ли говорить о мусорном коллапсе в Чувашии? Как эта ситуация была допущена и какие шаги предпринимаются, чтобы нивелировать последствия?

Говорить о мусорном коллапсе не стоит. У нас есть все возможности этого не допустить, желание участников этого процесса, прежде всего, имею в виду регионального оператора ООО «Ситиматик-Чувашия». Он как координатор в рамках тарифа привлекает подрядчиков по вывозу мусора. До этого была одна компания. Буквально недавно выиграла другая компания. Это канашская организация, причем муниципальное унитарное предприятие, которое не рассчитало свои силы и не справилось с задачей вывоза мусора в срок. Так и произошла переполненность мусорных контейнеров. Естественно, мы не можем в данном случае «бить по хвостам». Правительство Чувашской Республики начало отрабатывать вопрос с региональным оператором, который отвечает за этот процесс. Проведено большое количество обсуждений, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Как следствие, договор расторгнут. И, думаю, что в ближайшие дни будут вывезены все накопившиеся отходы, дальше процесс будет осуществляться в соответствии с нормативами и требованиями, которые установлены в законодательстве.

Насколько система образования готова к новому учебному году? Какова ситуация со строительством новых школ, как идет ремонт действующих? В августе говорили, что в 12 школах даже не началось еще благоустройство. Какая там ситуация?

Школы в целом готовы. Критических вопросов с точки зрения готовности даже по тем 12 школам, которые не приступили к благоустройству, не видим, потому что вопросы благоустройства территории – это наша региональная программа, которая направлена на то, чтобы решать сразу несколько задач. Помимо красоты, удобств и возможности спортивно развиваться для детей и организовать учебный процесс для преподавателей, мы решаем еще и другие вопросы, такие как антитеррористическая защищенность. Это современное ограждение, ворота, которые отвечают всем требованиям, освещение и другие составляющие.

Виновные по тем школам, которые обеспечены были деньгами и не начали работать, будут наказаны. Это 100%. Все решения уже приняты и процессы запущены. Мы проведем служебную проверку по каждому факту.

Служебная проверка когда примерно будет завершена?

В ближайшее время.

В сентябре можно сказать?

Можно сказать в сентябре.

Еще один масштабный проект – это старое здание Дома Правительства, где идет конструкция. Тоже опять сроки были перенесены, сдвинуты, по каким причинам? И когда этот объект будет уже обновлен?

Сроки на самом деле не были перенесены. Согласно контракту сроки выполнения работ – до конца года. Было желание форсировать работы и закончить их к определенной дате. События, которые происходят сегодня в управленческой команде строительного блока, в том числе повлияли на ход выполнения работ. Мы сейчас проводим свою внутреннюю служебную проверку по всем процессам и посмотрим, где были допущены сбои с нашей стороны. Но пока таких проблем, что в этом году не будут выполнены работы, мы не видим. Сумма, которая была направлена на этот объект, более миллиарда рублей. Эти деньги направлялись на различные виды работ. Это, прежде всего, укрепление фундаментов, потому что они были аварийные. Первоначально надо было провести антиаварийные работы, а далее ввиду того, что здание является объектом культурного наследия, проводилось большое количество исследований и работ, чтобы обеспечить выполнение всех мероприятий по охранной грамоте и где-то даже восстанавливать. Надо сказать, что объект уже определенным образом видоизменялся в 90-х годах, и, к сожалению, там отошли от охранной грамоты, мы еще и эти работы проводили. Следующая статья, которая усугубила затраты, это то, что здание в течение 10 лет не эксплуатировалось и не отапливалось. И учитывая конструкцию здания, а оно имеет деревянный каркас, потребовались достаточно серьезные дополнительные затраты, чуть ли не 350 миллионов рублей потребовалось на то, чтобы привести работы аварийного характера по восстановлению разрушений, которые произошли в связи с тем, что здание не эксплуатировалось. Все остальные работы – плановые в соответствии с проектной документацией. Они требовали скрупулезного подхода, соблюдения всех норм законодательства, охранной грамоты, чтобы сделать его функционально современным.

Про робототехнику хотела уточнить. Вы заявили, что Чувашию планируют сделать одним из центров робототехники. Можно подробнее, что Вы имели в виду?

Мы ведем большую работу по развитию промышленности. Ниши в ней обеспечивают технологический суверенитет, дают нам возможность развиваться дальше и уверенно смотреть в завтрашний день. Они будут востребованы всегда, являясь надежным звеном товаропроводящей цепочки в той или иной сфере. Робототехника, беспилотные технологии, станкостроение – по этим направлениям мы видим очень большую работу. Допустим, у нас текстильные станки. Мы их уже усилили. Активно продвигаем эти компетенции, как в масштабах Российской Федерации, так и за рубежом. Работаем дальше над станками, которые позволят нам обеспечить потребность и по другим направлениям. Здесь сотрудничаем, в том числе с инвесторами.

Робототехника – за ней большое будущее, чтобы обеспечивать повышение производительности труда. Если говорить о современных центрах робототехники – это «Сколково» в Москве, центр в Челябинске, который недавно посещал Владимир Путин. Со всеми этими центрами мы в контакте и будем максимально использовать наши возможности, наши площадки и создавать условия, если инвесторы захотят такое направление освоить и реализовать его здесь. У нас есть и особая экономическая зона для этого, есть промышленные площадки, которые готовы представить свои территории. Есть потребность в таких механизмах, в роботах, в промышленных роботах. А самое главное, есть поручение Президента, которое имеет четкие параметры, на которые должна выходить промышленность Российской Федерации. Но при этом она, если не «пустая», но и не заполненная. Это наша возможность, и мы за это будем бороться.