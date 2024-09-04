Педагоги и учащиеся Чувашии могут воспользоваться обновлениями сервиса «Сферум»

Информационно-коммуникационный «Сферум» в VK Мессенджере предназначен для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном пространстве. В новом учебном году существенно расширены возможности звонков и трансляций, а также обновлены чаты и каналы, в частности, педагоги могут настроить режим «не беспокоить».

У пользователей появились новые помощники: «Цифровой помощник ученика» — федеральный сервис, образовательный контент которого верифицирован Минпросвещения, и «Помощник педагога» для взаимодействия педагогов и Роспотребнадзором – после тестирования бот будет доступен во всех регионах.

Обновлены также чаты и каналы: к новому учебному году разработана возможность быстрого поиска пользователей по своей образовательной организации и подключения к контактам в «Сферуме» телефонной книги. Появилась полезная функция — переписка, например, с учеником параллельного класса будет активирована только после подтверждения запроса на нее.

В каналах «Сферума» есть возможность публиковать отложенные посты, а при совершении звонков теперь можно заранее протестировать камеру и микрофон. В трансляциях администратор теперь наделен правом модерировать чат, удалять комментарии и управлять списком участников. Также активирована возможность участия через учебный профиль «Сферум»во всероссийских олимпиадах, одно из ближайших доступных таким способом испытаний – «Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту 2024».

«Обновления учебного профиля Сферум к новому учебному году призваны повысить качество онлайн-коммуникаций по учебе между педагогами, учащимися и их родителями, а также наделить образовательные организации России самыми современными цифровыми инструментами. Так, мини-приложение «Помощник ученика» поможет школьникам готовиться к экзаменам в индивидуальном режиме, а большой выбор цифровых наград поможет мотивировать учеников не только хорошими оценками», — рассказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.