31 августа в Торханском культурно-оздоровительном центре состоялся семейный фестиваль под названием «Папа-Фест-2024». Его организаторами выступили Общественная палата Чувашии, общественное движение «Большой родительский совет» и отделение Союза отцов России в Чувашии.

На мероприятии присутствовали зам. главы Шумерлинского округа по социальному развитию — начальник отдела образования и спорта Ренат Чебутаев, председатель окружного Собрания депутатов Борис Леонтьев, зав. сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского МО Наталья Николаева, председатель Общественного совета Шумерлинского района Александр Иванов и директор Спортивной школы им. В.Н. Ярды Алина Васильева.

Программа фестиваля включала в себя множество развлечений для детей и взрослых, творческие и профессиональные мастер-классы, включающие спортивное направление, военное дело, музыкальную площадку, робототехнику, строительство, медицину, плетение маскировочных сетей. Активные отцы округа продемонстрировали свои профессиональные знания и умения и поделились с гостями секретами мастерства. Особенно всех заинтересовало строительство детского домика под руководством Дмитрия Григорьева.

В рамках фестиваля также прошёл массовый забег с участием руководителей и активных отцов округа.

Яркие творческие номера в исполнении Александра Иванова, хореографического коллектива «Птица Феникс» (рук. Тамара Волкова) и группы спортивной аэробики (рук. Дмитрий Комаров) подарили участникам заряд положительных эмоций. А работники Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского МО представили на празднике площадку национальных музыкальных инструментов.

Источник: ИРЦК Шумерлинского МО.







