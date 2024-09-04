В Чувашии появится Центр семейного предпринимательства

Организацией его работы в 2024—2026 годы займется Торгово-промышленная палата республики.

Об этом было заявлено на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с президентом Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорем Кустариным, где обсуждались итоги работы палаты за 2023 год и приоритетные направления деятельности на 2024—2029 годы.

Глава Чувашии Олег Николаев:

Количество предпринимателей в республике растет. Этой позитивной динамике во многом способствует целый комплекс мер государственной поддержки, которые вырабатываются вместе с деловыми общественными объединениями, в том числе с Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики.

По итогам 2023 года в Чувашской Республике осуществляли деятельность 100,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, это более чем на 25% больше показателя 2022 года. В свою очередь, численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, выросла на 14,6% и составила 212,6 тыс. человек.

Как сообщил Игорь Кустарин, наряду с организацией работы Центра семейного предпринимательства, планируется создание сети представителей ТПП в городах и районах республики и запуск новой услуги по ведению бухгалтерского и кадрового учета.

По его словам, особой востребованностью пользуются такие услуги ТПП Чувашии, как экспертиза и выдача сертификатов для целей внешнеэкономической деятельности (более 20 в день), государственных и муниципальных нужд, иные – контрактные, потребительские, таможенные и другие.

Торгово-промышленная палата представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса республики, ведет работу по продвижению продукции чувашских производителей, занимается правовой поддержкой предпринимательства. Ее членами являются 411 предприятий и организаций, они представляют более 80% научно-технического и производственного потенциала региона.

При организации действуют клубы промышленников, экспортеров, кадровиков, центры независимой оценки квалификаций в сфере строительства, охраны труда, а также Гильдия ремесленников, куда входят 300 мастеров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.