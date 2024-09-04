Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для внеурочных занятий в 3–6 классах

Под одной электронной обложкой собраны 68 готовых уроков по разной финансовой тематике — с примерами, заданиями и рекомендациями.

Уроки можно посмотреть в каталоге цифрового образовательного контента. Чтобы приступить к занятиям, необходимо выбрать регион проживания и перейти к разделу «Финансовая грамотность».

Педагоги смогут использовать курс полностью во внеурочной программе или включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим основным школьным предметам.

При желании возможно пройти весь курс самостоятельно или посмотреть отдельные уроки. В нем много интерактива, подобраны простые и понятные примеры. Кроме того, материалы пригодятся родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности.

Курс поделен на тематические блоки — как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок.

Предметы и их подача усложняются по мере взросления учеников. В уроки для начальных классов включены мини-игры, где ребята помогают персонажам накопить на мечту, а также видеосюжеты на финансовые темы. В занятиях для школьников постарше используются различные жизненные ситуации. Например, им необходимо продумать грамотный семейный финансовый план для формирования подушки безопасности.

Все уроки — авторские. Их создавали учителя с большим опытом и собственными наработками в области финансовой грамотности. Курс соответствует школьной программе и образовательным стандартам.

Минфин Чувашии.