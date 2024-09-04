Автолавки Чувашпотребсоюз вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса «Лидер мобильной торговли»

В рамках Международного форума потребительской кооперации в Чебоксарах пройдет торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лидер мобильной торговли». В этом году за звание лидера боролись 48 участников из 18 регионов России.

Организаторами конкурса, который проводится уже второй год подряд, выступают Центросоюз России и издательство журнала «5 КОЛЕСО». Участие в конкурсе приняли экипажи автолавок, производители специальной автомобильной техники, а также разработчики автомобильных устройств и оборудования. Конкурсные работы оценивались в шести номинациях: «Лучший экипаж автолавки», «Автолавки. Лучшее техническое решение», «Фудтрак: лучший дизайн и оснащение», «Лучший транспорт для e-commerce», «Перспектива года» и «Лучшее маркетинговое решение».

Номинация «Лучший экипаж автолавки» уже второй год вызывает наибольшой интерес. В этом году на участие в ней подали заявки 17 экипажей из десяти регионов страны. Некоторые потребительские союзы выдвинули сразу несколько коллективов.

Главные критерии оценки – среднемесячный товарооборот автолавки, количество обслуживаемых населённых пунктов, средний чек, брендирование. В итоге члены жюри определили шорт-лист финалистов, в который попали десять экипажей. Ими стали экипажи ПО «Торговая база» Погарского райпотребсоюза (Брянская область), Афанасьевского райпо (Кировская область), Новодугинского райпо (Смоленская область), потребкооператива «Пестриченское райпо» (Татарстан), Первомайского райпо (Томская область), Карсунского райпо (Ульяновская область). Чувашпотребсоюз заявил на конкурс сразу четыре автолавки: Цивильского, Октябрьского, Ибресинского и Батыревского райпо. Все они стали финалистами конкурса.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лидер мобильной торговли» состоится в рамках Международного форума потребительской кооперации 20 сентября на Красной площади в Чебоксарах.

Форум состоится 18-22 сентября по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь.