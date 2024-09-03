Первая ступень комплекса ГТО

Первая ступень ГТО – это значительный шаг в физическом развитии ребенка. Она имеет важное значение для формирования физической подготовки и здорового образа жизни с самого раннего возраста. В рамках первой ступени ГТО дети будут развивать такие основные навыки, как координация движений, сила, выносливость и гибкость.



Но что же нужно сделать, чтобы сдать нормативы первой ступени ГТО? Давайте разберемся. Для начала, существуют несколько дисциплин, в которых маленькие спортсмены должны продемонстрировать свои способности. Вот некоторые из них:



1. Бег на короткую дистанцию. Ребенок должен преодолеть заданную дистанцию (обычно от 30 до 50 метров) за определенное время в зависимости от его возраста и пола.



2. Прыжки в длину с места. Ребенок должен показать максимальное расстояние, на которое он смог прыгнуть (от 77 до 115 см).



3. Метание мяча. Маленький атлет должен научиться метать мяч на определенное расстояние (обычно от 3 до 5 метров). Это требует хорошей координации и силы.



4. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Рассчитывается количество подъемов за 30 секунд (от 10 до 15).



5. Упражнения на гибкость. Юному спортсмену необходимо показать свою гибкость в определенных позах, таких как приседания, выпады и углубленные наклоны.



Все нормативы являются ориентировочными и зависят от пола и возраста ребенка. Главное, что необходимо помнить, это то, что ГТО рассчитано на развитие и поддержание физической активности детей.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Источник: cspgto21.rchuv.ru