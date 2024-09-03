Минцифры сообщило о запуске электронных студенческих билетов на «Госуслугах»

Главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале госуслуг. Как сообщили в Минцифры, предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона.

Сервис уже доступен более чем 640 тыс. студентов из 76 вузов. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. Электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору в стране.

Электронный студенческий можно использовать для покупки проездного со скидкой. Она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через «Госуслуги». При посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой.

Будут доступны и более привычные функции, такие как использование студенческого для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.

«Документы можно загрузить в разделе „Образование“ на „Госуслугах“. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института», — пояснили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию.

Источник: rg.ru