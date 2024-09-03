Будущее АПК Чувашии обсудили на «Слете фермеров»

Это мероприятие, прошедшее на минувшей неделе в Ядринском округе, стало важной площадкой для диалога о перспективах сельского хозяйства республики, которое продолжает активно развиваться.

В настоящее время завершается разработка Стратегии развития агропромышленного комплекса республики до 2030 года, которая охватит растениеводство, животноводство, пищевую промышленность, развитие сельских территорий и сбыт агропродукции.

Главная цель отрасли – создать условия для роста малых форм хозяйствования и подготовке кадров для села.

«Селу нужны люди», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, акцентируя внимание на прогнозируемом росте доли сельского населения в республике с 35,8% до 38% к 2030 году при благоприятных обстоятельствах.

Разрабатываемые долгосрочные решения должны стать перспективами для развития.

чувашинформ.рф