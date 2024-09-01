Шумерлинское райкино

С конца 1981 года в Чувашии особое внимание стали уделять подготовке кадров среднего звена в сфере киносети и кинообслуживания населения. Если в 1977 году в киносети республики насчитывалось всего 7 выпускников кинотехникумов и два выпускника Ленинградского института киноинженеров, то начиная с 1980-го на учебу в Советский кинотехникум ежегодно направлялось по одной группе из 15-20 человек, а в 1986 году в шумерлинском училище № 10 была организована группа по обучению профессии киномеханика. К середине 1990-х годов киносеть республики была полностью обеспечена кадрами.

По косвенным данным фондообразователя, Шумерлинский райкиноцентр был организован в 1946 году. Первый приказ по Шумерлинскому райкинотеатру датируется 10 октября 1946 года. Райкинотеатр состоял в подчинении Управления кинофикации Чувашской АССР, в штате были директор, старший киномеханик, киномеханик, механик звуковой кинопередвижки, моторист звуковой кинопередвижки, контролер, кассир, билетер и сторож.



21 ноября 1948 года был организован Шумерлинский отдел киносети, который подчинялся районному отделу культуры. Из годового отчета за 1959 год следует, что в райотделе культуры имелся штат по киносети в количестве 25 единиц. В зону обслуживания входили 11 сельсоветов.

24 октября 1963 года Шумерлинский отдел киносети был упразднен и создана Шумерлинская дирекция киносети, которая обслуживала население всего района. Было организовано 9 бригад. Директором назначили Ивана Киреевича Тарасова. Спустя 2 года дирекция киносети стала называться Шумерлинской дирекцией сельской киносети, а 1 октября 1967 года ее реорганизовали в дирекцию районной киносети.



В 1967 году киноустановки были во всех населенных пунктах Шумерлинского района. Из годового отчета за 1980 год следует, что в то время насчитывалось 35 работающих киноустановок, в т. ч. 26 широкоэкранных и 9 узкопленочных; продемонстрировано 9003 киносеанса при плане 8100. Автоклубами отдела культуры и в малонаселённых пунктах проводились целевые киносеансы. А в школах создавались кинотеатры, где под руководством киномехаников школьники изучали кинодело.



В ноябре 1989 года дирекцию районной киносети переименовали в Шумерлинское районное кинозрелищное предприятие (РКЗП). Оно подчинялось Чувашскому республиканскому производственному киновидеообъединению. В 1999 году районное кинозрелищное предприятие было реорганизовано в районное муниципальное предприятие (МП) «Райкино», а спустя 2 года его ликвидировали.



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского МО.

На фото: перед началом сеанса