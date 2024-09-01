Форму получения набора социальных услуг можно выбрать до 1 октября

В Чувашской Республике проживают 96,5 тыс. федеральных льготников, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ).

Первоначально НСУ назначается в натуральном виде. На второй год льготники могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или в денежном эквиваленте. Если гражданин выбирает натуральную форму, то ему предоставляются бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на лечение в санаториях с оплатой проезда. Денежный эквивалент НСУ, входящий в состав ЕДВ, индексируется ежегодно 1 февраля. Денежный эквивалент пакета НСУ с 1 февраля 2024 года составляет 1578,5 рубля в месяц. Сюда входят лекарства — 1215,8 рубля, путевки в санаторий — 188,08 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.



Заявление об изменении набора социальных услуг следует подавать до 1 октября текущего года. Действовать новый порядок получения начнет с 1 января 2025 года. Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Чувашии или МФЦ. Тем, кто решил оставить набор соцуслуг в прежнем виде, заявление писать не нужно.



В этом году 31 тысяча 259 федеральных льготников Чувашии частично или полностью получают набор социальных услуг в натуральном виде. Они активно пользуются льготами, причем не по их номинальной стоимости, а в необходимом объеме. Поэтому важно принимать решение об отказе от натуральной формы НСУ взвешенно.



Напомним, к числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, граждане с инвалидностью всех групп, в том числе дети, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, другие категории льготников.

Если у вас возникли вопросы, вы можете получить консультацию специалистов Отделения Социального фонда по Чувашии, позвонив по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.