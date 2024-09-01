Сохраним память о современниках

В Госархиве современной истории Чувашской Республики продолжается акции «Слава героям России – защитникам Отечества».

Она направлена на сохранение исторической памяти и увековечение подвигов наших современников. Мы призываем всех, кто имеет документы, фотографии и другие материалы, связанные с участием в специальной военной операции, присоединиться к этой акции и передать их в архив. Ваши материалы станут важным вкладом в историю и помогут будущим поколениям помнить о героизме и мужестве наших земляков.



Принимаются удостоверения, свидетельства, военные билеты, наградные материалы, биографии и автобиографии, письма и фотографии, дневники, записные книжки, воспоминания, интервью и видеоматериалы, документы профессиональной деятельности, творческие работы (песни, стихи, рисунки) и другие. Документы принимаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде, и на других носителях.



В соответствии с российским законодательством доступ к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, будет ограничен в течение 75 лет с момента создания документа. Ограничения по доступу к документам фиксируются в заявлении и договоре о передаче документов.



ГАСИ Чувашии.