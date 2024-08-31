От стресса к уверенности

В кадровом центре «Работа России» в Шумерле безработным гражданам оказывают психологическую помощь.

О важности способности управлять эмоциями и своим психическим состоянием в различных жизненных ситуациях упоминается в национальном проекте «Демография». Для развития таких качеств, как эмоциональная стабильность и умение противостоять неудачам и препятствиям на пути к цели в жизни и профессии, в шумерлинском кадровом центре «Работа России» на прошлой неделе был организован тренинг «Управление эмоциями». Провела его психолог учебно-методического центра «Аспект» Елена Ефремова.



С безработными гражданами проводилось психологическое тестирование, разыгрывались ситуации для усвоения приёмов выхода из негативных эмоциональных состояний, участники тренинга выполняли задания, направленные на формирование способов управления эмоциями. По окончании мероприятия они отметили значительное улучшение в понимании своих эмоций и способности справляться с ними. Многие выразили благодарность за возможность поделиться своими переживаниями и получить поддержку от других.



Тренинг «Управление эмоциями», несомненно, помог людям, не имеющим постоянной работы, в их социальной реабилитации. «Эмоциональная грамотность — это то, что действительно нужно в наше время, — поделилась своим мнением Ольга, одна из участниц тренинга. — Я научилась не только управлять своими эмоциями, но и поддерживать других в трудные моменты».



Подготовила Н. Владимирова.