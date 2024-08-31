Новые возможности в реабилитации бойцов

Более 600 участников СВО обратились с начала года за комплексной медицинской и психологической помощью в консультативную поликлинику Республиканского клинического

госпиталя для ветеранов войн. Около 160 бойцов прошли лечение в условиях круглосуточного

и дневного стационара. За это время врачи провели более 30 операций по извлечению осколков.

Значительно расширило возможности врачей по реабилитации пациентов новое оборудование, поступившее весной 2024 года в амбулаторное отделение медицинской реабилитации. Это тренажёр-имитатор ходьбы, механотерапевтическая установка для работы с позвоночником, аппарат для локальной криотерапии, роботизированный лазерный терапевтический аппарат, тренажёр для реабилитации нижних конечностей и другая современная техника. Например, аппарат для криотерапии помогает ускорить восстановление поврежденных тканей и активизировать кровообращение, а комплекс для механотерапии даёт возможность разрабатывать суставы в щадящем режиме.



Один из пациентов госпиталя для ветеранов войн — участник специальной военной операции с ноября 2023 года Николай с позывным Микулай. Служил бойцом спецназа «Ахмат», после ранения в ногу лечился сначала в Ростове, потом в Санкт-Петербурге. Сейчас проходит курс лечения в стационаре, впереди его ждёт курс реабилитации. «Лечат хорошо, персоналом очень доволен, – рассказывает боец. – Было нелегко принять, что меня теперь ждет долгий путь к выздоровлению».



По информации Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.