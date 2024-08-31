Начался прием заявок на грант «Перспектива»

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» поддержку из республиканского бюджета в сумме 150 млн рублей получат фермеры по 5 направлениям.

На портале мер предоставления господдержки стартовал прием заявок на грант «Перспектива». Продлится он до 26 сентября.



В бюджете республики на предоставление гранта в этом году предусмотрено 150 млн рублей, что на 20 % больше, чем в прошлом году. При этом решено предоставить поддержку не только ягодоводам, рыбоводам и овцеводам, а ещё хозяйствам, развивающим агротуризм и овощеводство открытого грунта. А вот на сыроделие грант предоставляться не будет из-за невостребованности этого направления.



После заявочной кампании комиссия до 16 октября проведёт отбор проектов, а затем в течение 5 дней объявит итоги. Победители смогут направить средства гранта на покупку, строительство, обновление объектов, где производится или хранится сельхозпродукция, или же на разработку документации к таким проектам. Кроме того, в зависимости от направления по «Перспективе» можно приобрести оборудование, посадочный материал, овец, создать и обустроить зоны отдыха.



Источник: Минсельхоз Чувашии.