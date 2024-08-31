ГАС «Выборы» – 30 лет

В избирательную кампанию 2024 года в последний раз будет использоваться государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы». На смену ей приходит новая система версии 2.0, которая, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, обладает всеми достоинствами современной цифровой платформы.



Задача внедрения средств автоматизации встала перед ЦИК России при организации первых в истории современной России федеральных выборов 1993 года, проходивших в сочетании с общенациональным референдумом по принятию Конституции. Всего за полтора месяца необходимо было продумать метод компьютерного подсчета результатов голосования, который должен был идти параллельно с традиционным ручным подсчетом 95 тысяч протоколов УИК.

За 30 лет ГАС «Выборы» прошла путь от автоматизации отдельных функций избирательного процесса до общегосударственной автоматизированной системы для информационно-технологической поддержки деятельности избирательных комиссий всех уровней и организации избирательного процесса.