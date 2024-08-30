30 Авг

Чувашское книжное издательство приглашает принять участие в конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты»

Чувашское книжное издательство приглашает всех, кто любит и ценит чувашскую книгу, принять участие в XIII Межрегиональном конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты». Работы принимаются с 30 августа по 31 октября.

Конкурс проходит по номинациям:

«Лучший отзыв о книге Чувашского книжного издательства». Возраст участников не ограничен. Взрослые участники также могут принять участие, написав отзыв по книгам, изданным в Чувашском книжном издательстве только в 2019–2024 гг. Нужно написать небольшую рецензию (1–2 страницы) о понравившейся книге на русском или чувашском языке. Также не забудьте отметить автора, название и год издания книги. Работы можно присылать по электронной почте fed_ol@mail.ru с пометкой «На конкурс».

  «Лучший рисунок на тему «Эпизод из любимой книги». Основное требование: рисунок должен быть сюжетным (а не просто портрет героя), не скопирован с книги. На рассмотрение принимаются только оригиналы работ, их можно занести в издательство, либо отправить по почте (но не по электронной).

А также – внимание! – в год 125-летия со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспеля добавлена еще одна номинацию:

  «Лучший рисунок по произведениям Михаила Сеспеля. Участник конкурса должен проиллюстрировать любое произведения М. Сеспеля, но только не отдельный портрет поэта. Рисунок должен быть сюжетным.

«Лучшая книга детскими руками». Произведение должно быть собственного сочинения, красочно оформлено. Использование компьютерной графики  (распечатка текста, рисунков) запрещено. Вместо этого вашими помощниками станут фломастеры, цветные карандаши, картон и др.

Главное условие конкурса: работа в любой номинации должна быть выполнена самим участником (а не руководителем или родителем) и только по книгам Чувашского книжного издательства. Работы принимаются по адресу: 428019, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13, Чувашское книжное издательство, каб. 820  с пометкой «На конкурс «Чувашская книга. Юные таланты».

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Чувашского книжного издательства www.chuvbook.ru в группе «ВКонтакте». Там вы также найдете образец заявки для участия в конкурсе.

Автор записи: anna

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