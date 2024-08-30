Чувашское книжное издательство приглашает принять участие в конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты»

Чувашское книжное издательство приглашает всех, кто любит и ценит чувашскую книгу, принять участие в XIII Межрегиональном конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты». Работы принимаются с 30 августа по 31 октября.

Конкурс проходит по номинациям:

– «Лучший отзыв о книге Чувашского книжного издательства». Возраст участников не ограничен. Взрослые участники также могут принять участие, написав отзыв по книгам, изданным в Чувашском книжном издательстве только в 2019–2024 гг. Нужно написать небольшую рецензию (1–2 страницы) о понравившейся книге на русском или чувашском языке. Также не забудьте отметить автора, название и год издания книги. Работы можно присылать по электронной почте fed_ol@mail.ru с пометкой «На конкурс».

– «Лучший рисунок на тему «Эпизод из любимой книги». Основное требование: рисунок должен быть сюжетным (а не просто портрет героя), не скопирован с книги. На рассмотрение принимаются только оригиналы работ, их можно занести в издательство, либо отправить по почте (но не по электронной).

А также – внимание! – в год 125-летия со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспеля добавлена еще одна номинацию:

– «Лучший рисунок по произведениям Михаила Сеспеля. Участник конкурса должен проиллюстрировать любое произведения М. Сеспеля, но только не отдельный портрет поэта. Рисунок должен быть сюжетным.

— «Лучшая книга детскими руками». Произведение должно быть собственного сочинения, красочно оформлено. Использование компьютерной графики (распечатка текста, рисунков) запрещено. Вместо этого вашими помощниками станут фломастеры, цветные карандаши, картон и др.

Главное условие конкурса: работа в любой номинации должна быть выполнена самим участником (а не руководителем или родителем) и только по книгам Чувашского книжного издательства. Работы принимаются по адресу: 428019, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13, Чувашское книжное издательство, каб. 820 с пометкой «На конкурс «Чувашская книга. Юные таланты».

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Чувашского книжного издательства www.chuvbook.ru в группе «ВКонтакте». Там вы также найдете образец заявки для участия в конкурсе.