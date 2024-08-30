Участники «Движения первых» в Чувашии выиграли более12 млн рублей

В конкурсе первичных отделений движения 45 первичек из Чувашской Республики стали обладателями призовых мест.

Всего победителями первого конкурса стали 2 тысячи команд из 85 регионов. Общая сумма прямой поддержки составит 475 миллионов рублей. На эти деньги ребята смогут оформить свои пространства, приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий спортом и туризмом, оснастить театральные и медиастудии.



Общий призовой фонд для первичных отделений Чувашской Республики составил 12 млн 400 тысяч рублей. 8 команд, занявших 1-е места, получат по 500 тысяч рублей, 10 команд получат премию в 300 тысяч рублей за 2-е места. Лауреаты, получившие 3-и места, а это 27 команд, станут обладателями приза в 200 тысяч рублей.



В число обладателей призов вошли 4 первичных отделения из Шумерли. Это команды школы № 6, гимназии № 8, спортивной школы (за третьи места в конкурсе) и политехнического техникума (за второе место).



По информации отделения ДДМ г. Шумерли.