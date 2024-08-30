Тухья с выставки «Россия» переехала в Чебоксары

Шестиметровый арт-объект, собранный вручную чувашскими мастерами, на протяжении 8 месяцев был центральным объектом экспозиции республики на ВДНХ, а теперь он украсит атриум ТРК «Каскад» в Чебоксарах. На транспортировку и восстановление «Тухьи» потребовался месяц.



Выставку в Москве посетили 18 миллионов жителей России. Республика завоевала 4 награды. Популярность нашей экспозиции подтвердило и открытое голосование посетителей — республика вошла в пятерку лучших среди регионов страны.



Источник: cap.ru.