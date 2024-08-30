Почти 6 млрд рублей направлено на развитие образования в Чувашии в 2024 году

Об этом сообщают в Министерстве образования Чувашии. Всего в 2024 году будут благоустроены территории 56 учреждений образования республики. Только в столице полностью обновят 11 школьных дворов.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Образование» в новом учебном году на базе лицеев №4 и №44 г. Чебоксары откроются еще два детских технопарка «Кванториум», будут отремонтированы 11 спортивных залов в школах Новочебоксарска, для внедрения цифровой образовательной среды оснащены 38 школ и 1 техникум, открыт еще один Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Шумерлинском политехническом техникуме, создано 1121 место для реализации дополнительных общеразвивающих программ в школах, еще 90 школ оснащены государственными символами России. По федеральному проекту «Профессионалитет» откроется Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Канашского транспортно-энергетического техникума и 2 образовательно-производственных центра на базе Новочебоксарского химико-механического техникума и Цивильского аграрно-технологического техникума.

В целом же система образования в республике, как и по всей стране, к новому учебному году готова. Приёмка образовательных организаций завершилась в плановом режиме. Это было отмечено в ходе ежегодного совещания под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тыс. образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства заслушал доклады Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздрава России, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, МЧС, ФСБ, МВД России, Росгвардии, Минздрава России.

Он также поблагодарил участников совещания за проделанную работу и напомнил о нововведениях этого года в школьной программе. Так, в учебный план возвращается предмет «Труд (технология)», вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся 5–9-х классов будет введен курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. Более 31,5 тысяч советников директоров по воспитанию продолжат свою работу с учениками, получая федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц.