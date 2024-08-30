Педагоги настроились на новый учебный год

Уже через несколько дней в школах вновь почувствуется оживление, прозвучат первые звонки и за парты усядутся отдохнувшие ученики. У педагогов начнется очередной этап с новыми планами и задачами, которые они поставили перед собой, не дожидаясь начала учебного года.

Неделю назад местом встречи педагогического сообщества города стала школа № 3. Там состоялась традиционная августовская конференция на тему «Современные вызовы и стратегия развития образования Чувашской Республики в условиях укрепления суверенитета российской системы образования».



Переступив порог школы, гости могли совершить небольшую экскурсию: оценить фотозоны, презентации музея одного дня «Поисковые находки отряда «Поиск», различных выставок, экоинициативы, патриотический блок и другие направления.



На пленарном заседании с основным докладом о развитии системы образования выступила зам. главы — начальник отдела образования и социальной политики администрации г. Шумерли Елена Сахарова. Она подробно остановилась на достижениях педагогов и учеников, отметила сильные и слабые стороны сферы образования, подвела итоги и поставила новые задачи.



Как отметила Елена Сахарова, важным направлением деятельности педагогов является повышение качества образования. Показателями результативности труда педагога, коллектива школы являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в республиканских, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах.



Участниками республиканских предметных олимпиад по 17 предметам в этом учебном году стали 74 обучающихся. Побед нет, но есть 12 призовых мест, за что прозвучали слова благодарности в адрес педагогов, которые подготовили школьников.



В этом году 49 выпускников из 124 награждены медалью «За особые успехи в учении» 1 и 2 степеней. Они получили аттестаты с отличием (в 2023 году — 30). Эти выпускники — гордость Шумерли.



Докладчица остановилась и на результатах ЕГЭ. Так, в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика по таким предметам, как история, биология, химия, литература и математика базового уровня. Показатели по этим предметам выше, чем по Чувашской Республике. Но есть предметы, требующие внимания. Например, по информатике средний балл в Шумерле ниже, чем по республике, на 10 %, поэтому подготовку школьников в этой области необходимо усилить.



Если говорить о кадрах, то в образовательных организациях города работает 331 педагогический работник. К сожалению, в этом году молодыми кадрами ни школы, ни детсады не пополнились. А между тем дефицит специалистов является для шумерлинских учреждений серьезной проблемой. Число вакансий увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день в школах остаются открытыми 22 вакансии, в ДОУ — 8 вакансий, пять из которых — музыкального руководителя.

С особым уважением Елена Сахарова обратилась к ветеранам педагогического труда, отметила, что это люди, создававшие традиции образования города, воспитавшие не одно поколение юных шумерлинцев и сохранившие верность своей профессии.



Остановилась она и на воспитательной составляющей образования. Среди поставленных задач — создание в каждой школе кадетских классов.



Как отметили позже депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников, участвовавшие в педконференции, доклад начальника отдела образования был высокопрофессиональным и содержательным. Почётные гости поздравили педагогов с приближающимся новым учебным годом, пожелали им успехов, талантливых учеников и понимающих родителей. Слова признательности в адрес педагогов и руководства республики за заботу о системе образования выразил председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин.



Самой приятной частью торжественных мероприятий является церемония награждения. Шумерля может гордиться талантливыми и трудолюбивыми педагогами, достигающими больших высот в своей деятельности. Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено учителю русского языка и литературы школы № 2 Лире Александровой, учителю английского языка школы № 3 Елене Нужновой, заведующей детским садом № 16 Веронике Федуловой, методисту ДДМТ Татьяне Хрыкиной. Благодарностью депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой были награждены социальный педагог школы № 1 Татьяна Сарафанникова, учитель начальных классов школы № 3 Ирина Иванова, учитель физкультуры школы № 6 Алексей Селезнев, учитель начальных классов гимназии № 8 Надежда Олейникова, зам. директора по АХЧ ДДМТ Надежда Васильева, воспитатель д/с № 16 Христина Досаева. Многие педагоги были награждены благодарственными письмами депутатов Госсовета, Почетными грамотами главы Шумерли и благодарностями отдела образования и социальной политики администрации города.



Пленарная часть «августовки» продолжилась панельной дискуссией. В числе спикеров были ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Игорь Кожанов, зам. директора Чебоксарского института Московского политехнического университета Сергей Тогузов, начальник отдела образования и социальной политикии Елена Сахарова, учитель года Чувашии — 2019 Ольга Физер и выпускник гимназии № 8 Роман Надеждин. На пленарной дискуссии были обсуждены актуальные вопросы образования, развитие инновационных технологий и другие темы.

Татьяна Александрова.







