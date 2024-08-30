Культура народа – связующая нить поколений в семье

В августе в Союзе женщин Чувашии состоялась защита проектов, прошедших на очный этап грантового конкурса «Единство женщин в стремлении творить», проведенного в рамках Года семьи. Инициатива молодых активисток Шумерли была признана лучшей в номинации «Мы – патриоты своей Родины» и удостоена гранта в размере 50 тысяч рублей.



Что же городской женсовет планирует организовать в рамках победившего в отборе проекта? За подробностями газета обратилась к автору проекта Ольге Митиной, которая возглавляет отраслевую ячейку Шумерлинского городского отделения Союза женщин Чувашии в гимназии № 8.

Ольга Александровна, расскажите о Вашей инициативе.

Наш проект называется «Женская мудрость от матери к дочери». Из названия становится понятно, что направлен он на укрепление связей между двумя поколениями в семьях – молодых матерей в возрасте до 35 лет и их дочерей. Но его изюминка – в использовании для достижения этой цели чувашской национальной культуры.

На первый взгляд кажется, что мы не так уж оригинальны, ведь популяризация чувашской народной культуры ведется на достойном уровне, проходят различные тематические мероприятия. Но большинство молодых женщин являются лишь зрителями. Посмотрели, восхитились, возможно, что-то даже ёкнуло внутри, и … пошли дальше. А наша задача эту женщину из зрительницы перевести в разряд активной участницы. Это первый аспект.

На первый взгляд кажется, что мы не так уж оригинальны, ведь популяризация чувашской народной культуры ведется на достойном уровне, проходят различные тематические мероприятия. Но большинство молодых женщин являются лишь зрителями. Посмотрели, восхитились, возможно, даже ёкнуло внутри, и … пошли дальше. А наша задача эту женщину из зрительницы перевести в разряд активной участницы. Это первый аспект. А второй?

Второй касается юного поколения. Будучи педагогом, замечаю, что современные дети плохо знают историю и национальную культуру своей малой родины. В рамках школьной программы предмета «История и культура родного края» знаний детям даётся недостаточно и на фоне других общеобразовательных предметов у них не успевает сформироваться интерес к этой области. И родители, как правило, тоже не могут раскрыть и поддержать в ребенке этот интерес в связи с занятостью или недостатком собственных знаний. В итоге в школу приходят дети, имеющие очень скудную информацию о крае, в котором они живут.

Если же говорить о творческом компоненте, то он практически отсутствует, и это тоже не позволяет ребятам, особенно девочкам, в полной мере приобщиться к богатейшей культуре чувашского народа и полноценно почувствовать себя её наследниками. И что тогда смогут передать сегодняшние школьники своим детям, когда вырастут? Сухие академические и не нужные в обычной жизни сведения? Вот эту проблему — сохранения и грамотной передачи культурного наследия – мы в своем проекте пытаемся начать решать.

Если же говорить о творческом компоненте, то он практически отсутствует, и это тоже не позволяет ребятам, особенно девочкам, в полной мере приобщиться к богатейшей культуре чувашского народа и полноценно почувствовать себя её наследниками. И что тогда смогут передать сегодняшние школьники своим детям, когда вырастут? Сухие академические и не нужные в обычной жизни сведения? Вот эту проблему — сохранения и грамотной передачи культурного наследия – мы в своем проекте пытаемся начать решать. Какими способами?

Проект «Женская мудрость от матери к дочери» представляет собой серию мастер-классов по чувашскому народному творчеству. Мы включили 4 направления: «Чувашская вышивка», «Чувашская кухня», «Чувашская берегиня» и «Чувашский танец». Все мероприятия будут проводиться в гимназии и ДК «Восход».

Срок реализации проекта недолгий, всего три месяца – с сентября по ноябрь. Уже 20 сентября мы планируем ознакомить наших мам и их дочек с основными видами национальной вышивки, научить их своими руками создавать салфетки с обережным орнаментом. В октябре участниц ждут две творческие встречи: в начале месяца будем делиться кулинарным опытом друг с другом и передавать секреты национальной кухни юным хозяйкам, а в середине месяца научим изготавливать обережную куклу-мотанку. В первой декаде ноября встретимся, чтобы изучить элементы чувашского танца. Конечно, приоритет здесь — не только новые знания, но и теплое общение женщин со своими детьми и между собой.

Проводя эту серию мастер-классов по чувашскому народному творчеству, мы поможем нашим подругам вспомнить о том, что женщина – это берегиня, созидательница всего прекрасного, что нас окружает. И эту суть молодые мамы должны транслировать свои дочкам.

Завершится же наш проект в конце ноября праздником «День матери». Подведем итоги и обязательно наградим участниц.

Срок реализации проекта недолгий, всего три месяца – с сентября по ноябрь. Уже 20 сентября мы планируем ознакомить наших мам и их дочек с основными видами национальной вышивки, научить их своими руками создавать салфетки с обережным орнаментом. В октябре участниц ждут две творческие встречи: в начале месяца будем делиться кулинарным опытом друг с другом и передавать секреты национальной кухни юным хозяйкам, а в середине месяца научим изготавливать обережную куклу-мотанку. В первой декаде ноября встретимся, чтобы изучить элементы чувашского танца. Конечно, приоритет здесь — не только новые знания, но и теплое общение женщин со своими детьми и между собой. Проводя эту серию мастер-классов по чувашскому народному творчеству, мы поможем нашим подругам вспомнить о том, что женщина – это берегиня, созидательница всего прекрасного, что нас окружает. И эту суть молодые мамы должны транслировать свои дочкам. Завершится же наш проект в конце ноября праздником «День матери». Подведем итоги и обязательно наградим участниц. Что ж, нам остаётся пожелать Вам исполнения всех планов и достижения целей!

С той поддержкой, которую сейчас женское движение получает от государства и общества, и с активной позицией Союза женщин Чувашии у нас всё получится! И, надеюсь, будет еще много интересных проектов.

Наталья Игнатьева.