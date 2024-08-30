Итоги участия в международной экспедиции

Сводный отряд поискового движения Чувашии благополучно завершил свою работу в международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Итог работы военно-поисковой экспедиции значимый: обнаружены останки 125 бойцов, при них было пять медальонов и именная ложка. Удалось установить имя одного из погибших – это уроженец Алтайского края Григорий Аткин, 1923 года рождения.



В заключительный день участники проводили в последний путь воинов Великой Отечественной.

Уже много лет по всей стране ведётся поиск неизвестных воинских захоронений. Благодаря кропотливой работе поисковиков, каждый год мы узнаём имена тысяч погибших солдат.



Школа № 3.