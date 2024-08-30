Заявление о предоставлении выплаты на школьную форму можно подать не позднее 1 ноября

Для многодетных семей, проживающих в Чувашии и включенных в республиканский регистр многодетных семей, установлено право получения единовременной выплаты для обеспечения школьной формой.

Размер выплаты – 12 тысяч 860 рублей, расчет произведен с учетом нормативов обеспечения одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения один раз в календарный год.



Право на единовременную выплату имеет один из родителей (усыновитель) в многодетной семье. Выплата предоставляется, если размер среднедушевого дохода многодетной семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике на день подачи заявления о назначении и предоставлении указанной выплаты.



Подать заявление на выплату можно до 1 ноября текущего года через личный кабинет Социального портала Чувашской Республики единой государственной информационной системы «Адресная социальная помощь» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).



Минтруд Чувашии.

Будьте бдительны!

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую схему мошенничества со «школьными» выплатами.



Аферисты в родительских группах в Telegram и «ВКонтакте» предлагают потенциальным жертвам перейти по фишинговым ссылкам для получения «выплат к школе», где необходимо заполнить данные банковской карты и номер телефона. Так мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе все деньги со счетов граждан.