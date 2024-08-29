Шумерля превратилась в столицу детского футбола

Вечером 28 августа на стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие VIII Республиканского турнира по футболу среди детских команд 2010 г.р. и моложе, посвященного памяти тренеров, братьев Валентина и Александра Кутыревых. Стадион был полностью заполнен болельщиками, ведь непосредственно до церемонии открытия турнира проходила игра между командами Шумерли и Алжира. Со счётом 1:0 победили наши ребята!

Официальное открытие спортивного праздника началось с яркой композиции танцевального коллектива «Птица Феникс". Под бурную поддержку зрителей на поле вышли почётные гости и участники турнира — 8 футбольных команд. Это хозяева — ФК «Шумерля — ШЗСА», ФК «J.T.O. » (Алжир), ФК «Динамо-Брест» (Беларусь), ФК «Спартак» и ФК «Энергия» (Чебоксары), ФК «Кристалл» (Нижегородская область), ФК «Мордовия» (Мордовия), ФК «Динамо Йошкар-Ола» (Марий Эл).

Шумерля ярко салютовала в честь футбольных команд, выступающих под разными флагами, и подарила всем массу положительных эмоций.



На открытии турнира присутствовали председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, его заместитель Виктор Горбунов, глава Шумерли Эдуард Васильев, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, президент Федерации футбола Чувашской Республики Борис Борисов, представители делегаций Алжира и Беларуси Себай Салах и Владимир Сорочинский, тренер команды ФК «Шумерля — ШЗСА» Алексей Селезнев и помощник депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой, депутат городского Собрания Алексей Жданович. Гости приняли участие в церемонии награждения, поздравили всех со спортивным праздником, пожелали участникам успехов в футбольных баталиях и, конечно же, побед.



Очень приятно было слушать представителей команд Алжира и Республики Беларусь. Они тепло поблагодарили организаторов и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

На праздничный вечер была приглашена специальная гостья — популярная певица Чувашской Республики Саша Голубева. Она исполнила гимны России, Чувашии, Республики Беларусь и Алжира. Африканские юные футболисты, встав рядом с солисткой, спели главную песню своей родины. Мальчишки со всей серьезностью подошли к делу и покорили сердца шумерлинцев.

Украшением праздника стало и выступление эстрадной студии «Артон» ДК «Восход», отряда барабанщиц «Ника» ДДМТ и секции спортивной аэробики спортшколы «Олимп».



Футбольный турнир закончится сегодня. О трехдневных баталиях и новых друзьях юным футболистам будет напоминать фотография, сделанная на память сразу же после торжественного открытия.

Татьяна Александрова.







