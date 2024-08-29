Уникальные дикоросы и собственная продукция кооператоров от Камчатки до Калининграда будет представлена на форуме в Чувашии

Центросоюз Российской Федерации при поддержке Главы Чувашской Республики проводит 18-22 сентября 2024 года Международный форум потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее». В рамках форума состоится выставка продукции и изделий предприятий системы потребительской кооперации России. Уникальные дикоросы и собственная продукция кооператоров от Камчатки до Калининграда будут представлены на индивидуальных экспозициях и в павильоне «Дикоросы».

Гости и жители города смогут увидеть, продегустировать и приобрести: алтайский папоротник-орляк, варенье из шишки и облепихи, алтайский и башкирский мед, грибы сушеные и соленые из Сибири и Русского Севера, дальневосточный лимонник и маринованную морскую капусту, лекарственные травы и сборы, иван-чай из Поволжья и Алтая, мстёрскую вышивку владимирских мастеров, залегощенский и кирилловский лимонады (последний особо понравился президенту страны Владимиру Путину, который отметил, что у лимонада вкус детства), а также большой ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий, натуральные напитки и соки.

Кировские кооператоры привезут на форум свои напитки и макаронные изделия, являющиеся дипломантами конкурса «100 лучших товаров России. Представлены будут и популярные в Вятском регионе барабублики, печенье с семенами льна и подсолнечника, пряники, мясные продукты и всевозможные сладости.

Кооператоры Приморья удивят соками из калины и лимонника, соленым папоротником и папоротником в соевом соусе, черемшой. Привезут дальневосточники и сушеные плоды дикорастущего элеуторококка и шиповника.

Кемеровский облпотребсоюз также широко представит продукцию переработки из дикоросов: бруснику, голубику жимолость и иргу протертые с сахаром, ядро кедрового ореха и другую продукцию.

Кооператоры Удмуртпотребсоюза познакомят с душистыми травяными чаями из местного дикорастущего сырья.

Алтайские кооператоры представят более 30 различных видов продукции из местных дикоросов: травы, ягоды и грибы, варенье из алтайской облепихи и сосновой шишки, алтайский мед, различные травяные и чайные сборы.

Ярославский облпотребсоюз представит уникальные продукты: одуванчики и крапиву в меду с мятой и цедрой лимона, широкий ассортимент бальзамов и эликсиров из трав, а также продукцию проекта «Ярославия: 12 городов – 12 вкусов».

Украшением экспозиции тамбовских кооператоров станет гордость русской кухни – тамбовский окорок и широкий ассортимент мясных деликатесов и ремесленных паштетов из натурального сырья.

Новинки и

Выставка уникальной и самобытной продукции потребительской кооперации России постоянно пополняется новыми продуктами и товарами.

Форум состоится 18-22 сентября по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь.