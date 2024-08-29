Росреестр Чувашии разъяснил, как проверить участок на вхождение в охранные зоны

Всего существует 28 зон с особыми условиями использования территорий. Называют их ЗОУИТы. Они накладывают определенные ограничения по использованию участков. Например, на такой земле нельзя строить жилые дома или вовсе возводить какие-либо постройки.

Есть несколько способов для самостоятельной проверки земельных участков на наличие охранных зон.

Самый простой – это изучить сведения на сайте Росреестра на Публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Этот сервис дает возможность наглядно посмотреть какие зоны проходят по определенной территории. На карте, в разделе меню «Слои» включите «ЗОУИТ», и они отобразятся зеленым цветом. Так легко можете увидеть, есть ли на участке, или рядом, ЗОУИТы. На Публичной карте помимо номера, названия и границ зоны указываются ограничения или ссылка на нормативный акт, которым установлены ограничения.

Для поиска охранных зон можно воспользоваться и сервисом Национальная система пространственных данных (НСПД -nspd.gov.ru). Посмотреть сведения в системе можно после авторизации через Госуслуги.

Если участок попадает в охранную зону, рекомендуем заказать расширенную выписку из ЕГРН на интересующий земельный участок. Эта услуга будет платной. В выписке отобразятся те охранные зоны, которые внесены в ЕГРН. Заказать выписку можно в МФЦ, на Госуслугах и сайте Росреестра.

Важно помнить, что для достоверности результатов, земельный участок должен иметь установленные границы, только в этом случае можно наглядно увидеть, как проходит зона по участку: полностью или частично, каков размер части и ее местоположение на участке.

Обратите внимание, что продавец обязан отобразить в договоре купли-продажи существующие ограничения на участке, связанные с охранными зонами. Если эти сведения не будут указаны, то сделку приостановят.

В целом не стоит бояться охранных зон, не все они устанавливают жесткие ограничения, но знать об их наличии и соблюдать установленный ими режим надо в обязательном порядке.

чувашинформ.рф