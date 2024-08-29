Лучшие школьники Чувашии отправятся в тур по республике: стартовал конкурсный отбор

В 2024 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» учащиеся 5-9 классов смогут принять участие в проекте по повышению доступности и популяризации туризма для школьников и отправиться в двухдневное путешествие по республике

В тур по региону смогут отправиться учащиеся 5-9 классов, которые достигли значительных результатов в образовании и науке, культуре и искусстве, физкультурно-спортивной и общественной (в том числе волонтерской) деятельности.

Заявление на участие можно подать на сайте личного кабинета Социального портала Чувашской Республики с 27 августа до 15 сентября, приложив копии документов, подтверждающие достижения школьника за три года.

— заполнить заявку на сайте личного кабинета Социального портала Чувашской Республики (https://lk.soc.cap.ru/) с приложением копии достижений, полученных за последние 3 календарных года (не более 5 достижений), по четырем направлениям: образование и наука, культура и искусство, физкультурно-спортивная деятельность, общественная деятельность (в том числе добровольческая (волонтерская) деятельность);

— получить сертификат на путешествие;

— выбрать понравившийся тур;

— оплатить 10% от стоимости путешествия.

Для двухдневных субсидируемых путешествий по республике будут отобраны 1600 учащихся 5-9 классов.

Минэкономразвития Чувашии.