Любители спорта могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» с 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.



Льгота доступна занимающимся в тех спортивных организациях, которые включены в специальный перечень.



Налоговый вычет за занятия спортом можно получить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет, а также за детей до 24 лет, которые учатся очно в аккредитованных колледжах и вузах. Важно, что на вычет может претендовать только трудоустроенный человек с официальной зарплатой.



С 2022 года от россиян поступило более 178 тыс. заявлений на налоговый вычет. Возврат средств предоставляется в течение трех лет после оплаты услуг. Это означает, что в этом году можно получить «спортивный» вычет за 2022-й и 2023-й, в 2025-м – за 2022—2024 годы и так далее.



При расчете выплат учитываются и расходы, и доходы за один налоговый период. Если налогоплательщик возвращает налог за услугу, которую оплачивал в 2022 году, то и базой для возврата будет служить НДФЛ, уплаченный в 2022 году. Если же расходы превысили налогооблагаемый доход или предельный лимит, то недополученный остаток льготы на другой год не переносится и сгорает.



Получить налоговый вычет за 2022 и 2023 годы возможно двумя способами:



1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

Необходимо заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ), подготовить комплект документов (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек), представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства.



2. Получить вычет у работодателя.

В этом случае нужно подготовить комплект документов (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек), представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный налоговый вычет, по истечении 30 календарных дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный налоговый вычет, представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.



С 1 января 2024 года вступили в силу упрощенные правила предоставления этой льготы. Вычет за 2024 год можно будет получить в 2025 году через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», доступ к которому осуществляется как через онлайн приложение, так и на сайте ФНС. Справку 3-НДФЛ и пакет документов налогоплательщику предоставлять не надо.



Список физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации: https://minsport.gov.ru/activity/mass-sport/perechni-fizkulturno-sportivnyh-organizaczij/.

Минспорта Чувашии.