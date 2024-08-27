23 жителя Курской области временно поселились в Чувашии

Сегодня вся страна поддерживает жителей Курской области. С 6 августа её приграничные районы подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Огромное количество наших граждан были вынуждены оставить своё жилье и перебраться во временные пункты проживания или уехать в другие регионы к родственникам и знакомым.

По данным ГКЧС Чувашии, по состоянию на вечер 26 августа в республику прибыли 23 жителя Курской области, в том числе 8 детей. Они разместились у родственников в Чебоксарах, Шумерле, Алатырском и Порецком округах.

Среди тех, кто из-за обстрелов неонацистов был вынужден оставить свой дом, оказалась и многодетная семья П. из поселка Коренево. Населенный пункт находится в 25 километрах от границы с Украиной. Анна и Алексей П. вместе с тремя детьми и 63-летней мамой приняли решение переехать в Шумерлю к родственникам супруга. Как только в городе узнали о прибытии семьи, клич о необходимости помочь тут же разлетелся среди волонтеров, активной молодежи, неравнодушных граждан. Сотрудники Шумерлинского комплексного центра соцобслуживания, к примеру, судя по информации в госпаблике учреждения, передали семье продукты питания, канцелярские принадлежности, игрушки и предметы первой необходимости.

«Благодарим всех за помощь и за то, что для нас делаете, помощь оказывается нам всесторонняя и это вселяет уверенность в завтрашний день. Сейчас непростое время, хочется поскорее вернуться в свой родной край, конечно же, но пока нет возможности», – привели слова многодетной мамы в госпаблике Шумерлинского центра соцобслуживания.

Радушно встретили временных переселенцев и в администрации Шумерли.

Многодетные родители из Курской области лично пообщались с главой города. Они попросили Эдуарда Васильева помочь организовать учебный процесс для детей. Прошла ровно неделя, в госпаблике администрации Шумерли отчитались, что двухлетний Владимир и шестилетняя Кира уже зачислены в детский садик «Рябинушка», а старший сын Анны и Алексея – Иван – будет учиться в средней школе № 6. Также глава Шумерли обещал обеспечить многодетной семье доступ к необходимой помощи по линии соцзащиты и здравоохранения.

чувашинформ.рф