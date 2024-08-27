2025 год в Чувашии предложено посвятить теме Победы

Соответствующую тематику предстоящего года поддержал Олег Николаев на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики.



Глава Чувашии Олег Николаев:

2025 год мы посвятим теме патриотизма. Тем более, в следующем году мы отмечаем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Верим, что и в рамках специальной военной операции случится такое же радостное явление, мы всё делаем для этого. Тема Победы и все, что с этим связано, имеет большое значение. За эти годы мероприятия, которые проводились под эгидой разных идеологий в последние годы, были основными составляющими темы патриотизма, победы в различных направлениях нашей деятельности. Это вопросы воспитания детей, сохранения памяти о людях, которые в разное время и по разным направлениям достигли больших успехов. В тематику Победы мы можем не только собрать воедино все эти наши наработки, но и где-то выработать новые механизмы и инструменты их реализации.



Как сообщила председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова, свои предложения по тематике будущего года направили все муниципальные общественные палаты (советы). Большинство из них выступили за отражение темы патриотизма, но были идеи посвятить 2025 год физической культуре и спорту, сохранению традиций и семейных ценностей, охране здоровья.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.