ТКО должны вывозиться ежедневно – требование обязательное для исполнения регоператором в Чувашии

В Чувашии в соцсетях активно обсуждается тема, с которой столкнулись жители ряда муниципалитетов и в особенности г. Чебоксары — переполненные мусорные контейнеры. Они не только портят внешний вид улиц, но и источают неприятный запах, привлекают птиц и животных, приводят к ухудшению экологической обстановки, загрязнению окружающей среды, что в последующем отрицательно сказывается на здоровье человека.

Особенно остро данная проблема проявилась в Ленинском районе города Чебоксары, пос. Новые Лапсары, Чебоксарском и Вурнарском муниципальных округах. Периодически возникают проблемы в городах Алатырь и Канаш.

Причина – неисполнение региональным оператором по обращению с ТКО (ООО «Ситиматик-Чувашия») своих обязательств, смена им транспортирующих организаций, обслуживающих данные территории и не имеющих достаточного количества спецтехники.

Для детального рассмотрения проблемных вопросов и оперативного принятия соответствующих мер воздействия состоялось рабочее совещание с участием руководителя Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова, главы г. Чебоксары Владимира Доброхотова, главы г. Канаш Виталия Михайлова, главы Чебоксарского муниципального округа Владимира Михайлова, главы Вурнарского муниципального округа Надежды Никандровой, депутата Государственного Совета Чувашской Республики Николая Степанова, генерального директора ООО «Ситиматик-Чувашия» Максима Черемисина, а также представители транспортирующих организаций.

На совещании отмечено, что региональный оператор (ООО «Ситиматик Чувашия») согласно соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО взял на себя обязательство организовать и осуществлять деятельность по обращению с ТКО на территории Чувашской Республики с соблюдением графика вывоза ТКО. Однако, вывоз ТКО и КГО с указанных выше территорий находится под угрозой, что ухудшает экологическую обстановку в республике и вызывает социальную напряжённость.

По фактам нарушения графика Минприроды Чувашии назначена проверка соблюдения региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республики.

«К сожалению, в настоящее время мы видим, что региональный оператор устранился от решения проблемы, выставив на первую линию транспортирующие организации, что в корне неправильно и непродуктивно. Мы будем жестко пресекать подобные попустительства со стороны регоператора, а при повторных случаях нарушений – решать вопрос о расторжении действующего Соглашения в одностороннем порядке из-за несоблюдения всех условий и требований официального документа», — говорит Эмир Бедертдинов.

Согласно федеральному законодательству, регоператор осуществляет вывоз ТКО самостоятельно или с привлечением транспортирующих организаций. В обоих случаях он не освобождается от ответственности за организацию качественного и бесперебойного вывоза ТКО.

«Регоператор всегда обязан иметь «запасные» пути решения на случай, если транспортировщик по тем или иным причинам не справляется – у него может не хватать техники или она, к примеру, может сломаться. Такими вариантами могут быть – либо спецтехника у самого регионального оператора, либо разовые договоры на оказание услуг с другой компанией, имеющей необходимую спецтехнику», — подчеркнул депутат Госсовета Чувашии Николай Степанов.

По результатам проверки при подтверждении фактов нарушения графика вывоза в адрес регионального оператора будет направлено требование об устранении нарушений.

Минприроды Чувашии.