К Единому дню голосования в Чувашии будет подготовлено 188 общественных наблюдателей

Всего проводится 9 избирательных кампаний на 188 избирательных участках. Общественная палата республики подготовит и направит на все участки независимых наблюдателей, которые будут следить за законностью избирательного процесса. Об этом сегодня на заседании Общественного Совета при Главе республики сообщила руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашской Республике, член ОПРФ Елена Кузьмина.

Глава Чувашии Олег Николаев: «Хоть в этом году нет больших, масштабных выборов, тем не менее, есть достаточно большое количество кампаний всего в трех муниципальных образованиях, где идет дальнейший процесс их объединения. Здесь очень важно обеспечить право граждан выбрать представителей новых представительных органов. Не менее важно, чтобы это происходило с использованием новых подходов, инструментов волеизъявления — дистанционного электронного голосования»

Елена Кузьмина отметила важность присутствия общественных наблюдателей на всех формах голосования, так как именно общественные наблюдатели являются гарантом чистоты и прозрачности выборов.

Для координации деятельности наблюдателей в дни выборов, при Общественной палате республики продолжит свою работу Штаб общественного наблюдения. Елена Кузьмина отметила, что на сегодняшний день члены Штаба проводят обучающие семинары в муниципальных округах республики. Обучение традиционно включает в себя три основных блока: организационный, юридический и информационный. Также, в рамках программы обучения, предусмотрены дополнительные блоки, посвященные проведению информационной работы наблюдателями в социальных сетях. Это становится особенно актуальным в современном информационном пространстве, где часто возникают распространение недостоверных данных. По итогам обучения, все наблюдатели проходят итоговое тестирование.

Важно отметить, что Штабом также будут подготовлены наблюдатели за ходом проведения дистанционного электронного голосования. «Для нас это направление не новое. Наблюдатели за ДЭГ уже наработали опыт на мартовских выборах и уже вовсю готовятся к работе на местных выборах. Это, в основном, представители айти-сферы, которые детально просматривают все действия системы — от загрузки бюллетеней в систему ДЭГ и разделения ключей шифрования до расшифровки голосов, получения протокола и направления результатов голосования в комиссии».

Штаб общественного наблюдения продолжит придерживаться главного принципа: площадка общественного штаба открыта для всех. Штаб является центром подготовки наблюдателей, сбора и обработки поступающей информации с избирательных участков, а также местом для обсуждения вопросов, связанных с организацией избирательного процесса. Члены Штаба готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в объективном и независимом освещении выборов. «Очень важно сделать всю работу качественно, квалифицированно, на высоком профессиональном уровне, так как именно от этой работы будет сформировано мнение о легитимности проведения выборов», — подчеркнула Елена Кузьмина.

Общественная палата Чувашской Республики.