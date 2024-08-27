В 2024 году в Чувашии было выявлено и опровергнуто 15 фейков

Об этом сообщили в Центре управления регионом Чувашской Республики. Аналитики ЦУР в ежедневном режиме мониторят информационное поле, выявляют недостоверные данные, помогают органам власти их опровергать на разных площадках (к примеру, в СМИ, ТГ-канале «Борьба с фейками 21» https://t.me/anti_fake21 и др). Один из последних случаев касался ситуации в Новочебоксарске, когда на разных ресурсах стала распространяться информация о том, что неизвестные разбили портрет десантника на Аллее памяти. МВД по Чувашии сообщило, что криминальной составляющей в повреждении портрета десантника нет. На самом деле от плаката, изготовленного из пластика, из-за ветра отломился кусок. Плакат демонтировали для восстановления, его обязательно вернут на место.

По мнению генерального директора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, сегодня64% жителей страны сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос — это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», — сообщил он.

Владимир Табак также отметил, что в Рунете на данный момент идёт снижение числа копий фейков, при том, что их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, связанных с темой СВО, так. с января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории составляла 69%. В июле количество просмотров снизилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, стремительно выросло и достигло 81%.

«Мы предполагали, что к концу года будет порядка 15 млн копий фейков. Сейчас мы прогнозируем, что их будет около 8 млн. Уникальных фейков сегодня примерно столько же, сколько их было в прошлом году. При этом мы наблюдаем снижение интереса аудитории к СВО-повестке и усталости от информационного шума, который начал фиксироваться еще в 2023 году. Кроме того, мы видим, что фейки становятся более региональными. Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», — объяснил Владимир Табак.

На сегодняшний день наиболее актуальным и обсуждаемым остаётся вопрос необходимости законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией. Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом есть утвержденное определение фейковой новости, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

«Данные говорят о том, что сегодня ситуация лучше, чем год и два назад. Часть аудитории уже не реагирует на дезинформацию, если ведомства и платформы делают свою работу. В таком случае мы видим, что фейки у нас долго не живут. Законодательство у нас отстроено, потому что производителей дипфейков наказать можно уже сегодня, главное — их поймать», — сказал Антон Горелкин.

Сегодня фейки являются одним из главных оружий в информационной войне. В опровержении дезинформации, которая распространяется оппонентами в рамках информационных атак, в нашей стране приводится доказательная база. При этом украинская сторона к таким инструментам не прибегает, отметил политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов. Кроме того, большая часть подобных фейков — короткоживущие, добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Особенность такой дезинформации состоит в том, что она призвана «затапливать» информационное пространство противника за счёт своего количества, объяснил эксперт.