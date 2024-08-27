В Чувашии для детей будут организованы круглогодичные профильные смены в загородных лагерях

Первая осенняя смена откроется уже в конце сентября на базе ФОЦ «Белые камни».

Профильные смены объединят одарённых детей, добившихся существенных результатов в учёбе, науке, спорте, искусстве и других направлениях. В первой половине дня будет организован образовательный процесс, a во второй — дополнительные кружки, секции, встречи с лидерами общественного мнения, школьного самоуправления и с другими активистами.

Глава Чувашии отметил, что оздоровительная кампания в этом году проведена более системно и масштабно, а также поддержал проведение в 2025 году Республиканского фестиваля пришкольных и загородных лагерей.

Как сообщил министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров, рассматриваются разновозрастные группы детей: «Профильная смена будет работать в течение 12 дней. Планируем ежемесячно по одной профильной смене в течение всего года».

В летний период 2024 года в Чувашии функционировали 313 организаций отдыха детей и их оздоровления: 15 стационарных загородных организаций отдыха и оздоровления детей, 288 пришкольных лагерей, 10 с дневным пребыванием при центрах социального обслуживания. Всего на организацию отдыха и оздоровления детей отдыха направлено 856 млн рублей, это на 25% больше прошлого года (2023 г. – 667,9 млн. рублей).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.