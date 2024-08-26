Администрация Главы Чувашской Республики напоминает, что до 31 августа 2024 г. ведется прием заявок на участие в республиканском конкурсе по определению лучших HR-практик и кадровых технологий.
Конкурс проводится по 8 номинациям:
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии по привлечению персонала»;
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии в области оценки персонала»;
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии по обучению и развитию персонала»;
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии в сфере мотивации персонала»;
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии адаптации и наставничества»;
- «Лучшие HR – практики и кадровые технологии по удержанию и расставанию»;
- «Лучшие HR (кадровые) стратегии»;
- «Лучшие федеральные и региональные практики работы с (HR-) брендом работодателя».
Заявки и документы направляются в электронном виде на адрес электронной почты Администрации Главы Чувашской Республики ag-kadr@cap.ru.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: https://kadr.cap.ru/action/activity/respublikanskie-i-vnutrennie-konkursi/konkurs-luchshie-hr-tehnologii/.
Источник: kadr.cap.ru