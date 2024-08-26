Книга о птичьем переполохе

В сельской местности почти во всех дворах встречается какое-нибудь домашнее животное: кошка, собака, овцы, козы, птицы… Теперь в чувашских деревнях можно увидеть не только кур с петухом, гусей, уток, индюков, но даже павлина и страуса. Казалось бы, живут они своей жизнью, служат хозяевам. Но нет, оказывается, у них тоже есть свои мысли и мечты, просто не хватает предводителя. И как ни странно, такой герой вскоре находится. Об этом рассказывает повесть-сказка Ольги Австрийской, увидевшая свет недавно в Чувашском книжном издательстве, – «Пĕррехинче, кайăк-кĕшĕк картишĕнче…» (Однажды в птичьем дворе…). Редактор – Ольга Федорова, художник – Юлия Лутошкина.

В книге повествование ведется от имени дворняжки по кличке Амам. Он уже старенький, многое повидал. Однако такой необычный случай – впервые в его собачьей жизни. Во дворе его хозяина Аристарха жили петух с курами, индюк, гуси, утки. У каждого было свое предназначение: петух всех будил по утрам, куры несли яйца, гуси и утки каждое утро шли на пруд купаться… Каждый день проходил одинаково. Как-то во дворе появились необычные птицы – павлин и страус. Домашние птицы с осторожностью приняли новых питомцев.

Но однажды хозяева уехали отдыхать на море, и птицы остались без присмотра. Иногда накормить их заходила соседка тетя Марья. Птицы и дальше жили бы тихо и спокойно, но к ним прилетела сорока Чакчак Пакалтайкин и внесла смуту: рассказала, куда деваются яйца кур, повзрослевшие утята и гусята. «Сколько можно слушаться людей? – сказала она. – Пора уже самим устраивать свою жизнь!» Птицы прислушались, идея им понравилась… Они создали самый настоящий переполох: придумали гимн и заповеди, начали выпускать газету… Но и этого им показалось мало: решили довести свои идеи до всех дворов в деревне. Птицы настолько увлеклись переменами, что не заметили, как начался раздор среди них самих.

Чем закончилась необычная история, читатель узнает, прочитав книгу.