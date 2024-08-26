В Чувашии проверяют техсостояние школьных автобусов

Школьные автобусы в Чувашии перед началом учебного года традиционно проходят тщательную проверку технического состояния и контроль за соблюдением всех нормативных требований, действующих при перевозке детей. Так, к примеру, в Батыревском округе Госавтоинспекторы технического надзора проверили 24 школьных автобуса, которые находятся на балансе образовательных учреждений. Об этом сообщили в госпаблике местной администрации.

Там же отметили, что весь подвижной состав соответствует установленным требованиям безопасности. «Это значит, что наши дети будут добираться до школы и обратно в комфортных и безопасных условиях», — резюмировали в госпаблике. Отметим, что в новом учебном году 24 школьных автобуса Батыревского округа будут перевозить 800 детей по 45 утвержденным маршрутам.

В Яльчикском округе водители школьных автобусов тоже встретились с сотрудниками дорожной полиции. Им напомнили о соблюдении правил дорожного движения при перевозке детей и ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних пассажиров. Также досконально был осмотрен каждый из школьных автобусов. Как сообщили в госпаблике Лащ-Таябинской школы им. В.В. Андреева, особое внимание сотрудники полиции в ходе проверки обращали на техническое состояние автобусов, исправность рулевой и тормозной систем, внешних световых приборов, наличие ремней безопасности, аптечек, огнетушителей, состояние служебных, запасных и аварийных выходов. Серьезных недочетов проверяющие не выявили, подвижной состав готов выйти в рейсы.

В преддверии 1 сентября инспекторы дорожного движения ежегодно проверяют школьные автобусы. Это делается для того, чтобы предотвратить ДТП при организованной перевозке детей. По данным Госавтоинспекции Чувашии, сейчас в республике зарегистрировано 336 школьных автобусов. Они перевозят более 13 тысяч детей из 1379 населенных пунктов.

чувашинформ.рф