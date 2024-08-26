В Чувашии открыт сезон летне-осенне-зимней охоты на пернатую дичь

На сегодняшний день выдано более 2,5 тыс. разрешений на охоту. Основная часть заявлений поступала на водоплавающую дичь, по большей части диких уток.

Так, всеми незапрещенными законодательством РФ способами охота открыта:

на болотно-луговую, степную, полевую и водоплавающую дичь в сроки с 24 августа по 30 ноября;

на боровую дичь в сроки с 24 августа по 31 декабря.

«Настоятельно рекомендую охотникам соблюдать правила охоты и не добывать дичь свыше суточной нормы и вне установленных сроков. В ином случае нарушение влечет наложение административного штрафа», – сказал министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Минприроды Чувашии.