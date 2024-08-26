В Чувашском книжном издательстве вышла книга Ара Мишши «Zов души». Редактор – В.В. Степанов, художник – Д.В. Литаврин. В повести автор в увлекательной форме показывает путь двух друзей, Семена и Васи, которые вместе выросли, отслужили в армии, начали трудовую деятельность, приняли участие в специальной военной операции и стали командирами воинских подразделений. Друзья-односельчане успешно преодолевают трудности, благодаря смекалке, острому уму и воинской дружбе достигают поставленных целей. Все это они делают по зову души: «Если честно, то чувствую в душе какой-то зов, хочу и дальше принять участие в специальной военной операции. Если не мы, то кто же защитит нашу страну в трудное время?» – говорит Семен во время беседы с Васей.

Читатель узнает в книге, как два друга преодолевали непростые ситуации в трудовой деятельности, выполняли боевые задачи в военной службе. В книге очень трогательно описана дружба одного из чувашских бойцов с четвероногим другом в зоне СВО: «…Когда Семен начал копать землю, неожиданно появилась небольшая собака. На первый взгляд – беспородная дворняжка. Она чем-то напоминала собак Белку и Стрелку, которые в середине прошлого века побывали в космосе… Семену она понравилась, он погладил ее по голове. Собака понюхала его руку и лизнула мягким языком.

После завершения работы Семен позвал собаку с собой. Животное охотно последовало за ним…» Чувашский боец назвал ее Сурой в честь реки, что протекает в Чувашии. Они всегда были вместе, но однажды им пришлось расстаться. Навсегда.

Однажды машина двух друзей попала под взрыв. «…Боец бросился в первую попавшуюся в глаза ложбину и плотно прижался к земле. В этот момент к нему примчалась собака и прикрыла его спину. Обычно Сура располагалась рядом, а в этот раз улеглась на спину Семена...

… – Сура, тебя ранили? Потерпи немного, помогу, вылечим тебя, – сказал он, обнимая собаку.

Та посмотрела на него такими глазами, как будто она провинилась перед ним. Она не издала ни единого звука, лишь облизнула его руки и закрыла глаза». Так собака спасла своего хозяина от гибели.

Новинка адресована широкому кругу читателей и, конечно, участникам СВО, поэтому подготовлена в мягкой обложке карманного формата, удобном для чтения в полевых условиях. Как отметил автор книги Михаил Николаевич, большая часть тиража будет передана бойцам СВО.

Владимир СТЕПАНОВ,

Ольга ФЕДОРОВА.