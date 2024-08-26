Внедрять цифровые удостоверения начнут с 1 октября

С 1 октября во всех регионах страны стартует пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи. В течение трех месяцев — с октября по декабрь — будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки. Проекты постановления правительства и приказа Минтруда представлены на общественное обсуждение.



Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале госуслуг, если у них подтвержденная учетная запись.



Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале госуслуг придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.



Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение.



Напомним: удостоверение многодетной семьи может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок и др.



Минтруд России.