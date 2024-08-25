Почти 3 тысячи семей Чувашии улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

С начала 2024 года 2941 семья направила средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. 528 семей использовали материнский капитал на покупку жилья без привлечения кредитных средств, а 2413 семей погасили кредиты в банках.

Улучшение жилищных условий — одно из наиболее популярных направлений для использования материнского капитала. Средства могут быть направлены при исполнении трех лет ребенку, на которого выдан сертификат. Исключения составляют погашение ипотеки и первоначальный взнос по кредиту или займу на покупку или строительство жилого помещения. В этих случаях расходовать средства можно сразу после рождения или усыновления ребенка.



Существует еще несколько возможностей направить материнский капитал на улучшение жилищных условий: на приобретение готового жилого помещения; на оплату по договору долевого участия в строительстве; на оплату работ по строительству или реконструкции объекта ИЖС либо реконструкцию дома блокированной застройки; на компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект ИЖС либо дом блокированной застройки; на оплату работ по строительству; на платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.



Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно направить через портал госуслуг или одновременно с оформлением кредита в банке. Отделением Социального фонда России по Чувашии заключены соглашения об информационном взаимодействии с кредитными организациями республики.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.