На освоение участка даётся 3 года

Росреестр разъяснил, как будет работать закон об установлении 3-летнего срока для освоения

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков.

Разработанный ведомством и подписанный Президентом РФ документ вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этого момента у людей появятся дополнительно 3 года на подготовку участка к использованию по назначению. Законом обеспечена защита правообладателей, которые по объективным причинам не могут начать использование участка сразу после оформления прав.

«Человеку даётся 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д. ). Согласно закону, после истечения 3 лет, предназначенных для освоения земли, собственник должен начать ее использовать по назначению – строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. С этого момента он несет ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.



Признаком неиспользования садовых или приусадебных участков будет считаться разрушение или повреждение садового дома, если он не восстанавливается в течение 5 и более лет. Также на заброшенность земли для садоводства или огородов будет указывать захламление или зарастание сорняками 50 % площади и то, что на ней в течение 3 и более лет подряд не выращивают сельскохозяйственные растения.



«Заброшенные участки – это головная боль многих председателей садоводческих товариществ. На данный момент изъять участок из собственности у нерадивых хозяев достаточно проблематично. Новые нормы позволят повлиять на сознательность владельцев земли, чтобы они не запускали свои участки или, если участок не нужен, продавали тем, кто будет использовать землю по назначению», — поделилась председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Екатерина Трушкова.



Участки, которые купят, подарят и так далее после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на них. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года.



«Запущенные и захламленные участки являются серьезной проблемой для развития любого населенного пункта. Такие места становятся потенциально опасными как с точки зрения пожарного надзора, так и с правоохранительной стороны. Мы в республике принимаем достаточные меры для борьбы с такими заброшенными землями и стараемся вовлечь их в оборот. То, что сейчас ввели понятие «освоение участка», выведет эту работу на новый уровень и упростит жизнь самим владельцам земли. Они будут четко понимать, в течение какого срока после оформления прав на участке должен появиться фундамент и завершенный строительством объект», — прокомментировал министр строительства Чувашии Михаил Коледа.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.