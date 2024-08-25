Мужчины страдают чаще

Рак легкого стабильно входит в тройку самых распространённых онкологических заболеваний в Чувашской Республике. О причинах возникновения злокачественных новообразований

лёгких, о профилактических мерах и лечении таких заболеваний рассказывает главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии Сегей АЛЕКСЕЕВ:

Рак легкого – собирательное понятие, объединяющее различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам лечения злокачественные эпителиальные опухоли. Развиваются они из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых желёз бронхиол и лёгочных альвеол. В зависимости от характеристик опухолеобразующих клеток основными типами рака легких являются мелкоклеточный и немелкоклеточный рак лёгкого.

Причины возникновения рака легкого разнообразны и многогранны. Прежде всего, следует упомянуть о курении — неважно, какой именно способ выбрал человек: традиционный табак, кальян или современный вейп. Если несколько лет назад мы курили натуральный продукт, который выращивали на своем огороде, то сейчас мы курим некое сырье, пропитанное солями никотина, ароматизаторами с минимальным количеством натурального табака. Никотин сам по себе не вызывает рак, но он опасен тем, что действует возбуждающе на центральную нервную систему и вызывает зависимость. Однако вместе с никотином мы вдыхаем смолы, фенолы, бензолы и около 40 других канцерогенных веществ, которые содержатся в сигаретах. Именно эти соединения могут спровоцировать развитие онкологического заболевания.

На втором месте среди причин возникновения заболевания находятся хронические воспалительные процессы в легких. Мы все сталкиваемся с пневмониями и бронхитами, которые со временем могут привести к таким серьезным последствиям, как пневмосклероз или эмфизема. Хронические заболевания легких с каждым годом всё больше напоминают онкологические проблемы.

На ранних этапах рак легких протекает без особых симптомов. Признаки начинают проявляться в зависимости от формы болезни. Если у пациента периферический рак, то опухоль формируется в тканях, в бронхах, что практически не влияет на дыхание. В случае, если опухоль появляется в более крупных бронхах, симптомы могут появиться достаточно быстро. К одному из ранних симптомов можно отнести ухудшение самочувствия. Пациент начинает замечать, что быстро устает, любые физические нагрузки даются с определенным трудом. Кроме того, у него появляется дискомфорт в грудной клетке. Подобные признаки особо не тревожат пациентов и они не обращаются за помощью к специалистам. Как правило, в таких случаях опухоль выявляется случайно, например, при флюорографии.

Боль в области ребер, грудной клетки обычно появляется, когда опухоль увеличивается в размерах и начинает закрывать просветы в бронхах. Пациенты начинают жаловаться на отдышку, появляется постоянный сухой кашель, иногда может выделяться мокрота со сгустками крови. К клиническим симптомам можно отнести сильное потоотделение, регулярное повышение субфебрильной температуры, кашель, ощущение боли на вдохе и на выходе, потерю аппетита, голос начинает хрипеть. Такие признаки — повод обратиться к врачу за консультацией незамедлительно. Если потребуется, врач может направить на рентгенографию грудной клетки, компьютерную томографию и биопсию для уточнения диагноза. Не откладывайте обращение к специалисту, если появились тревожные симптомы!

Следует помнить, что рак легкого можно и нужно лечить на любой стадии. В настоящее время рак легкого лечится с использованием различных подходов, таких, как хирургия, лучевая и химиотерапия, таргетная (с использованием лекарственных препаратов, блокирующих определенные молекулы опухолевых клеток) и иммунотерапия, а также их комбинации. Врач совместно с командой специалистов выбирает наиболее эффективные методы лечения, основываясь на типе и характеристиках опухоли, стадии заболевания, его распространенности, а также на общем состоянии пациента и на других важных аспектах. Сегодня индивидуализация лечения становится все более актуальной, учитывается целое множество факторов и особенностей пациента, позволяя выбрать наиболее эффективное лечение. Что касается лучевой терапии и медикаментозного лечения, то здесь тоже достигнуты значительные успехи. Современные аппараты для лучевой терапии позволяют минимизировать облучение соседних органов.

Для первичной профилактики рака лёгких необходимо правильно питаться. В рационе должно быть как можно больше овощей и фруктов. Следует ограничить потребление жирного, сладкого, солёного, острого, копчёного. Необходимо отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, чаще бывать на свежем воздухе, закаляться, уделять физической активности хотя бы 30 минут в день. Для вторичной профилактики нужно регулярно проходить обследования, которые заключаются в рентгенографии или компьютерной томографии. Если вы выкуриваете до одной пачки сигарет в день и ваш стаж курения составляет 20 лет, то необходимо проходить обследование ежегодно. Важно регулярно обследоваться тем, у кого есть хронические заболевания органов дыхания или хронические инфекции, особенно людям старше 55 лет. При стаже работы больше 10 лет на вредном производстве также необходимо проходить обследование. Необходимо ежегодно делать флюорографию. Это исследование проверяет состояние лёгких. Однако тем, кто находится в группе риска, нужно проходить дополнительное обследование. Также напоминаю о том, что у всех есть право на бесплатное прохождение диспансеризации.

Цифры

*По состоянию на 31 декабря 2023 года в Чувашии было зарегистрировано 1103 случая заболевания раком легких. В 2023 году было выявлено 450 новых случаев. По количеству заболевших рак легких занимает второе место после опухолей кожи. Несмотря на рост числа заболевших, есть и положительная тенденция: увеличивается количество случаев, выявленных на ранних стадиях. Если в 2000 году на первой стадии было выявлено лишь 4,3 % случаев, то в 2023 году этот показатель составляет уже 14 %.



*Лишь 1 % заболеваний связан с наследственными особенностями организма. Чаще всего основной причиной его возникновения является комбинирование курения с другими неблагоприятными факторами: проживание в неблагоприятных экосистемах, работа в северных и арктических условиях, вдыхание радиоактивных частиц, асбеста и цемента.



*Статистика показывает, что мужчины страдают от рака легкого чаще. В 2023 году в Чувашии у мужчин было выявлено в 4 раза больше случаев рака легкого, чем у женщин: 373 случая зарегистрированы у мужчин и 77 — у женщин.



*Если раньше рак легкого был характерен для людей старше 60 лет, то сегодня его проявления наблюдаются у мужчин в возрасте 47-50 лет, а порой и у 35-летних.

Продукты в профилактике рака

Брокколи. В этой разновидности капусты содержится большое количество витаминов А, С, фолиевой кислоты, цинк, кальций, клетчатка, противовоспалительные антиоксиданты. Также брокколи содержит два важных фитохимических вещества – индол и изотиоцианат. Эти вещества увеличивают активность различных ферментов, которые подавляют выработку веществ, вызывающих рак.



Чеснок. Уникален содержащимся в его составе большом количестве серы. Именно это влияет на предупреждение развития рака. Кроме того, чеснок содержит флавоноиды, селен, аргинин, олигосахариды, которые приносят большую пользу здоровью. Регулярное употребление чеснока способно снизить риск развития опухолей в яичниках, толстой кишке, желудке, пищеводе, поджелудочной железе.



Фасоль. Полезна богатым содержанием клетчатки, флавоноидов, фитостерола, которые могут защитить от возникновения новообразований.



Куркума. Содержащийся в ней полифенол куркумин подавляет стволовые раковые клетки и предупреждает развитие различных опухолей.



Виноград. Содержит ресвератрол – антиоксидант, который способствует предотвращению повреждения клеток и предупреждает возникновение раковых клеток.



Зеленый чай. Его флавоноиды способны предотвратить или замедлить развитие онкологических заболеваний.



Томаты. Содержат ликопин, помогающий предупредить развитие рака.



Черника. В своем составе содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают в борьбе с новообразованиями.



Республиканский центр общественного здоровья.