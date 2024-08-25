Можно найти себе занятие по душе

Встретить единомышленников, заняться спортом и здоровым образом жизни, получить образование и, конечно же, проявить свои творческие способности шумерлинские пенсионеры имеют возможность в клубном пространстве «Мой социальный центр» Шумерлинского КЦСОН. Всё это — благодаря реализуемому проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



Например, сейчас активные участники театральной студии «Премьера» с удовольствием готовят постановку по любимому советскому фильму «Любовь и голуби».



«Заниматься в театральную студию я пришла по рекомендации врача, — рассказывает Любовь Ларина. — Специалисты отделения дневного пребывания сразу же доверили мне главную роль – Надежды, жены Василия Кузякина. Не скрою, поначалу было страшно. Но после поездки в столицу нашей Родины на выставку-форум «Россия» с постановкой «Колобок на новый лад» страх ушел. В клубе нашла новых друзей. Мы работаем над техникой речи и произношением, вживаемся в свои роли и делимся творческими идеями».



Шумерлинский КЦСОН.