Тренировка памяти важна

Инновационная технология «Нейробика — зарядка для ума», разработанная в Шумерлинском КЦСОН в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», очень нравится получателям социальных услуг.



«Очень весело выполнять, казалось бы, простые упражнения. Соревновательный дух присутствует на занятиях с психологом. Стараемся правильно выполнять упражнения. Стали увереннее в себе, улучшилась память», — делятся впечатлениями активные участники клуба психологической разгрузки «Гармония».



Источник: ШКЦСОН.