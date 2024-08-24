Работа с семьями участников СВО продолжается

Специалисты Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения продолжают работу по выявлению граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне СВО.



При тесном сотрудничестве с представителями военкомата и начальниками территориальных отделов округа уточняется списочный состав граждан данной категории, устанавливается контакт с членами семей участников СВО, составляется социальный паспорт. Выявляются потребности семьи в получении необходимой помощи, разъясняются вопросы о перечне региональных мер социальной поддержки.



По вопросам оказания семьям военнослужащих социально-психологической поддержки можно обратиться с 08:00 до 17:00 час. по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, тел. +7(83536) 2-69-11, 2-91-27, 2-00-84.



Шумерлинский КЦСОН.